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#1
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

Altın yatırımcısının önce üzüleceğini sonra sevineceğini belirten Yardeni, altında dip noktayı paylaştı. Yardeni, altında tüm zamanların zirvesi için tarih verdi. Altındaki düşüşü yorumlayan uzman isim, altın için kritik öneme sahip olan kalenin düştüğünü belirtti. Yardeni, ons altının 4.443 dolar bandında bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdığını vurguladı.

#2
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

2026 başlarında altının ons fiyatı 5.595 dolar ile rekor kırmıştı. Ons altın şubat ayında 5 bin doların üzerinde kalsa da, savaş ayı olan martta sert bir düşüş gösterdi. Zirve fiyatından yüzde 27'lik bir düşüş yaşayan ons altın, şu sıralar 4.081 dolar seviyelerinde bulunuyor.

#3
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

ALTIN ALINIR MI SATILIR MI? Yaşanan teknik kırılmaya dikkat çeken Yerdani'den dikkat çeken bir analiz geldi. Ons altında bir sonraki kritik destek noktasının 4 bin dolar olduğunu belirten Yerdani, uzun vadede altında iyimserliğini kaybetmedi.

#4
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

TARİH VERDİ İran savaşının sona ermesiyle altının tekrar yukarı yönlü hareketlere başlayacağını belirten ünlü ekonomist, ons altının sene sonuna kadar 5.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

#5
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

ONS ALTINDA 10 BİN DOLAR BEKLENTİSİ Yerdani'nin 2030 beklentisi ise bir hayli iddialı. Uzman isim, ons altının 2030 yılına kadar 10 bin dolar seviyesini test edebileceğini söyledi.

#6
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

GRAM ALTIN İÇİN BOMBA TAHMİN! RAKAMI GÖREN KUYUMCUYA AKIN EDECEK Ons altın 10 bin dolara çıkarsa, mevcut kur üzerinden yapılan hesaplamaya göre, gram altın 14 bin 839 liraya yükselecek.

#7
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

Dolar kurunun 50 lira olması durumunda ise gram altın 16 bin 77 lira, kurun 55 lira olması durumunda ise 17 bin 684 lira olacak.

#8
Foto - 'Altın Önce Çakılacak Sonra Uçacak!'

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