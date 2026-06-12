Hizbullah'tan hiç hesapta olmayan açıklama: Türkiye bize güvence verdi
Hizbullah'ın meclisteki vekillerden Ali Feyyaz, İran için müzakere görüşmeleri devam ederken Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Hizbullah'ın meclisteki vekillerden Ali Feyyaz, İran için müzakere görüşmeleri devam ederken Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Lübnan Parlamentosu'ndaki "Direnişe Sadakat" bloku üyesi Ali Feyyaz dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
El-Meyadin kanalına konuşan Feyyaz, yakın zamanda Hizbullah heyetlerinin Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Suriye'nin direnişe karşı harekete geçme niyetinde olmadığına dair güvenceler verildi. Türkiye'nin, direnişin Lübnan'daki rolüne ve meşruiyetine yönelik desteği dikkat çekiciydi. İsrail'in bölgedeki yayılmacı projesine karşı Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın endişeleri bulunuyor.”
İran ile ABD-İsrail savaşının patlak verdiği günlerin akabinde Batı merkezli medya-yayın organlarında ABD'nin, yeni Suriye rejiminden Hizbullah'a karşı harekete geçmesini istediğine ilişkin çeşitli haberler servis edilmişti.
Bununla birlikte Suriye'de geçici hükümetin lideri Ahmed eş-Şara ve çeşitli yetkililerin Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına destek açıklamalarında bulunmaları ve ayrıca Hizbullah'ın Suriye üzerinden yürütülen ikmal hattına da engeller çıkarmaları akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Hizbullah milletvekili Ali Feyyaz'ın ilgili açıklamaları böyle bir arka planda geliyor. KAYNAK: İSLAMİANALİZ
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