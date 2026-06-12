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OpenAI fiyat indirimine hazırlanıyor! Yapay zekada rekabet başladı Piyasa değeri 1,77 trilyon! SpaceX, 75 milyar doları cebe indirdi Hizbullah'tan hiç hesapta olmayan açıklama: Türkiye bize güvence verdi Giorgos Koumoullis'ten olay itiraf: Türkiye'yi savaşta yeneceğimize inanan cahiller var Erdoğan'ın elinden ödül alan ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı Kia EV2 şaşırttı! Resmi menzil değerini aştı Dünya Kupası 3 kırmızı kartla açıldı! Meksika hata yapmadı İpek Tuzcuoğlu'ndan gündeme oturan namaz itirafı: Çok utandım Kızamık can aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti 'Türkiye'ye F-35 verecek misiniz' sorusuna dolambaçlı yanıt: Uçakları vermeyecekseniz paramızı verin
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Foto - Hizbullah'tan hiç hesapta olmayan açıklama: Türkiye bize güvence verdi

Lübnan Parlamentosu'ndaki "Direnişe Sadakat" bloku üyesi Ali Feyyaz dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Hizbullah'tan hiç hesapta olmayan açıklama: Türkiye bize güvence verdi

El-Meyadin kanalına konuşan Feyyaz, yakın zamanda Hizbullah heyetlerinin Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

#3
Foto - Hizbullah'tan hiç hesapta olmayan açıklama: Türkiye bize güvence verdi

“Suriye'nin direnişe karşı harekete geçme niyetinde olmadığına dair güvenceler verildi. Türkiye'nin, direnişin Lübnan'daki rolüne ve meşruiyetine yönelik desteği dikkat çekiciydi. İsrail'in bölgedeki yayılmacı projesine karşı Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın endişeleri bulunuyor.”

#4
Foto - Hizbullah'tan hiç hesapta olmayan açıklama: Türkiye bize güvence verdi

İran ile ABD-İsrail savaşının patlak verdiği günlerin akabinde Batı merkezli medya-yayın organlarında ABD'nin, yeni Suriye rejiminden Hizbullah'a karşı harekete geçmesini istediğine ilişkin çeşitli haberler servis edilmişti.

#5
Foto - Hizbullah'tan hiç hesapta olmayan açıklama: Türkiye bize güvence verdi

Bununla birlikte Suriye'de geçici hükümetin lideri Ahmed eş-Şara ve çeşitli yetkililerin Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına destek açıklamalarında bulunmaları ve ayrıca Hizbullah'ın Suriye üzerinden yürütülen ikmal hattına da engeller çıkarmaları akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Hizbullah milletvekili Ali Feyyaz'ın ilgili açıklamaları böyle bir arka planda geliyor. KAYNAK: İSLAMİANALİZ

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