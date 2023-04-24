2023-04-24 12:38:10 Tadilat sırasında evde öyle bir şey buldu ki... İnanılmaz!
Evinde tadilat yapan bir adam duvarın içinde inanılmaz bir keşfe imza attı.
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Evinde tadilat yapan bir adam duvarın içinde inanılmaz bir keşfe imza attı.
Tadilat sırasında duvarların içine gizlenmiş tarihi iki metal kutu bulan adam hayatının en büyük sürprizini yaşadı.
Adını ve yaşadığı yeri açıklamayan adam uzun yıllardır yaşadığı evini elden geçirmeye karar verdi.
Fakat tadilat sırasında eski ev sahiplerinin bıraktığı "sürpriz" ile karşılaştı.
Duvarın içinde bulduğu kutuyu açınca gözlerine inanamadı.
Kutuların içinde çıkanlarla büyük şaşkınlık yaşayan adam adeta bir hazine buldu.
Olayla ilgili fazla ayrıntıya değinmeyen adamın paylaştığı görüntüler büyük ilgi çekti.
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
İşte kutuya dair görüntüler...
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