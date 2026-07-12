Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! “Trump Türkiye’ye vereceğiz” dedi, İsrail resmen çılgına döndü

Türkiye'den yapılan açıklamaların İsrail devleti için ciddi bir tehdit oluşturduğunu iddia eden Haskel, "Cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı ve diğer unsurlar tarafından desteklenen, radikalleşmeye devam eden ve aşırıcılığın büyüdüğü Türkiye gibi bir ülke gördüğümüzde, bu durum bizde büyük bir endişe yaratıyor." ifadelerini kullandı. Haskel ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki meşru aktörlerle kurduğu ilişkileri terör örgütleriyle işbirliği gibi göstermeye çalışarak haddini aşan iddialar öne sürdü. Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşüne dair yaşadıkları derin endişeye rağmen, bu durumun bölgesel güç dengesini değiştirmeyeceğini iddia eden Haskel, çelişkili açıklamalara imza attı. İsrail savunma sanayisinin gelişmiş olduğunu savunan Haskel, "Ordularımız arasındaki genel güç dengesine baktığımızda, İsrail daima üstünlüğü elinde tuttuğundan emin olmalıdır." diye konuştu.