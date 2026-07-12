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Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! "Trump Türkiye’ye vereceğiz" dedi, İsrail resmen çılgına döndü

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Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! “Trump Türkiye’ye vereceğiz” dedi, İsrail resmen çılgına döndü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 ve KAAN adımları İsrail'de büyük endişe yarattı. İsrailli yetkili Haskel, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'yi hedef alarak, Washington'a yaptıkları baskıyı itiraf etti.

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Foto - Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! "Trump Türkiye’ye vereceğiz" dedi, İsrail resmen çılgına döndü

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri olan Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarından ve ABD ile yürütülen F-35 diplomasisinden duydukları rahatsızlığı gözler önüne serdi. ABD'nin Türkiye'ye yönelik F-35 ve KAAN savaş uçağı adımlarından endişe duyduklarını belirten Haskel, Tel Aviv yönetiminin Washington'a bu konuda baskı yaptığını itiraf etti.

#2
Foto - Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! "Trump Türkiye’ye vereceğiz" dedi, İsrail resmen çılgına döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'nin F-35 programına katılımına bağlı yaptırımların kaldırılmasını değerlendirecekleri ve KAAN savaş uçağı için motor tedarikini destekleyecekleri yönündeki açıklamaları İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail'in endişelerini doğrudan Trump'a ilettiklerini anlatan Haskel, "Başbakan ve savunma bakanı bu konuda endişelerini dile getirdiler. Özellikle son birkaç hafta içinde endişelerimiz giderek artıyor." dedi.

#3
Foto - Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! "Trump Türkiye’ye vereceğiz" dedi, İsrail resmen çılgına döndü

Bölgedeki savaşın ve kaosun müsebbibi İsrail'in, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin bölgesel etkisinden duyduğu korku, Haskel'in açıklamalarına da yansıdı. İsrailli yetkili Haskel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Filistin'deki katliamlara karşı gösterdiği haklı ve dik duruşu hedef alarak asılsız ithamlarda bulundu.

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Foto - Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! "Trump Türkiye’ye vereceğiz" dedi, İsrail resmen çılgına döndü

Türkiye'den yapılan açıklamaların İsrail devleti için ciddi bir tehdit oluşturduğunu iddia eden Haskel, "Cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı ve diğer unsurlar tarafından desteklenen, radikalleşmeye devam eden ve aşırıcılığın büyüdüğü Türkiye gibi bir ülke gördüğümüzde, bu durum bizde büyük bir endişe yaratıyor." ifadelerini kullandı. Haskel ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki meşru aktörlerle kurduğu ilişkileri terör örgütleriyle işbirliği gibi göstermeye çalışarak haddini aşan iddialar öne sürdü. Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşüne dair yaşadıkları derin endişeye rağmen, bu durumun bölgesel güç dengesini değiştirmeyeceğini iddia eden Haskel, çelişkili açıklamalara imza attı. İsrail savunma sanayisinin gelişmiş olduğunu savunan Haskel, "Ordularımız arasındaki genel güç dengesine baktığımızda, İsrail daima üstünlüğü elinde tuttuğundan emin olmalıdır." diye konuştu.

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Foto - Kaan ve F-35’lerle ilgili şaşkına çeviren itiraf! "Trump Türkiye’ye vereceğiz" dedi, İsrail resmen çılgına döndü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta yapması planlanan Beyaz Saray ziyaretine de değinen Haskel, görüşmelerin ağırlıklı olarak İran üzerine odaklanacağını kaydetti. Tahran ile kalıcı bir barışın mümkün olup olmadığını sorgulayan İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Trump üzerindeki etkisinin zayıfladığı yönündeki iddiaları ise reddetti. İki liderin neredeyse her gün iletişim halinde olduğuna dikkat çeken Haskel, "Bu, yakın bir ittifak ve güçlü bir dostluktur." dedi.

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