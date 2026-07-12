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Ne İsrail ne Yunanistan... "Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz" diyen ülke yine coştu: "ABD, Türklere asla F-35 satmamalı"

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Ne İsrail ne Yunanistan... “Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen ülke yine coştu: “ABD, Türklere asla F-35 satmamalı”

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye yönelik uçuk söylemlerde bulunarak “Gerekirse onları havaya uçururuz” şeklinde tehditler savuran ülke, bu defa da ABD'ye "Türkiye'ye asla F-35 satmayın" aklını verdi.

#1
Foto - Ne İsrail ne Yunanistan... "Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz" diyen ülke yine coştu: "ABD, Türklere asla F-35 satmamalı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldırma ve F-35 savaş uçağı satışlarının önünü yeniden açma kararının ABD politikalarında önemli bir değişimi işaret ettiğini aktaran Hindistan basını, Yeni Delhi'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması gerektiğini belirtti. Haberde, böyle bir gelişmenin Orta Doğu'daki stratejik dengeyi yeniden şekillendirebileceği ifade edilirken, Türkiye'nin Pakistan ile giderek büyüyen savunma ortaklığı ortamında Hindistan için yeni sorunlar doğurabileceğinin altı çizildi.

#2
Foto - Ne İsrail ne Yunanistan... "Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz" diyen ülke yine coştu: "ABD, Türklere asla F-35 satmamalı"

İndia Today gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle 2020'de uygulanan yaptırımları kaldırdığını ve Washington'un Ankara'ya beşinci nesil F-35 hayalet savaş uçakları satmayı düşündüğünü bildirdi. Uçakların yakında Türk Hava Kuvvetleri envanterine gireceğine vurgu yapılırken, Trump'ın açıklamalarının uzun süredir böyle bir satışa karşı çıkan İsrail'i tedirgin ettiği belirtildi.

#3
Foto - Ne İsrail ne Yunanistan... "Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz" diyen ülke yine coştu: "ABD, Türklere asla F-35 satmamalı"

Savunma uzmanı ve kıdemli gazeteci Sandeep Unnithan, India Today'e verdiği demeçte, "Trump şimdi Türkiye ile köprüleri yeniden kurmak istiyor. Bu nedenle F-35'ler iki ülke arasındaki askeri köprü haline geldi" dedi. Trump'ın Türkiye ile daha iyi ilişki kurmak istediğini belirten gazete, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde güçlendiğini duyurdu. Unnithan, "Trump şimdi öncelikle coğrafi konumu nedeniyle Türkiye ile ilişkileri yeniden kurmak istiyor. Bu nedenle, Trump'ın Ankara'nın beşinci nesil savaş uçağı programı için söz verdiği F-35'ler F110 jet motorları, iki ülke arasındaki askeri köprü haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Ne İsrail ne Yunanistan... "Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz" diyen ülke yine coştu: "ABD, Türklere asla F-35 satmamalı"

İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki genişleyen askeri varlığı ve Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle artan savunma bağlarını şüpheyle karşıladığı ifade edilen haberde, Haziran ayında, İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli'nin, Türkiye'nin Suriye ile birlikte İran'ın yerini alarak İsrail'in en büyük güvenlik tehdidi haline geldiğini söylediği hatırlatıldı. İsrail'in ayrıca, Türk F-35'lerinin bölgede zaten etkili olan hava gücünü daha çok artıracağından endişe duyduğu aktarılan haberde, Unnithan, "Türkiye'ye potansiyel F-35 satışından en çok rahatsız olan ülke İsrail'dir. Bu, bölgedeki hava üstünlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atıyor" dedi.

#5
Foto - Ne İsrail ne Yunanistan... "Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz" diyen ülke yine coştu: "ABD, Türklere asla F-35 satmamalı"

Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının Yunanistan ve İsrail kadar Hindistan'ı da tedirgin ettiği ifade edilen haberde, Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma iş birliğinin son yıllarda genişlediği aktarıldı. İki ülkenin düzenli olarak askeri tatbikatlar yaparken, Pakistan insansız hava araçlarından savaş gemilerine kadar çeşitli Türk askeri teçhizatı satın aldığı dile getirildi. Unnithan, Hindistan için en büyük endişe kaynağının, "Türk Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçaklarının gelecekte Hindistan ile yaşanacak herhangi bir çatışmada Pakistan Hava Kuvvetleri ile birlikte/onlara destek amacıyla operasyon yapmaya başlaması" olacağını belirtti. Türkiye'nin Hindistan'a karşı Pakistan'ı desteklemek için F-35'leri konuşlandırmasının pek olası görünmese de tamamen dışlanamayacağı ifade edildi.

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