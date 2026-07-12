Ne İsrail ne Yunanistan... “Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen ülke yine coştu: “ABD, Türklere asla F-35 satmamalı”

Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının Yunanistan ve İsrail kadar Hindistan'ı da tedirgin ettiği ifade edilen haberde, Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma iş birliğinin son yıllarda genişlediği aktarıldı. İki ülkenin düzenli olarak askeri tatbikatlar yaparken, Pakistan insansız hava araçlarından savaş gemilerine kadar çeşitli Türk askeri teçhizatı satın aldığı dile getirildi. Unnithan, Hindistan için en büyük endişe kaynağının, "Türk Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçaklarının gelecekte Hindistan ile yaşanacak herhangi bir çatışmada Pakistan Hava Kuvvetleri ile birlikte/onlara destek amacıyla operasyon yapmaya başlaması" olacağını belirtti. Türkiye'nin Hindistan'a karşı Pakistan'ı desteklemek için F-35'leri konuşlandırmasının pek olası görünmese de tamamen dışlanamayacağı ifade edildi.