Ne İsrail ne Yunanistan... “Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen ülke yine coştu: “ABD, Türklere asla F-35 satmamalı”

İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki genişleyen askeri varlığı ve Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle artan savunma bağlarını şüpheyle karşıladığı ifade edilen haberde, Haziran ayında, İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli'nin, Türkiye'nin Suriye ile birlikte İran'ın yerini alarak İsrail'in en büyük güvenlik tehdidi haline geldiğini söylediği hatırlatıldı. İsrail'in ayrıca, Türk F-35'lerinin bölgede zaten etkili olan hava gücünü daha çok artıracağından endişe duyduğu aktarılan haberde, Unnithan, "Türkiye'ye potansiyel F-35 satışından en çok rahatsız olan ülke İsrail'dir. Bu, bölgedeki hava üstünlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atıyor" dedi.