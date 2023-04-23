Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

Çanakkale'de yaşayan Elif Mutaf Koşar, AA muhabirine, bayram için Düzce'ye geldiklerini söyledi. Koşar, "Nerelere gidebiliriz diye araştırdık. Yedigöller'i gördük. Sadece sonbaharda değil her mevsimde güzel olduğunu gördük. Burası çok güzel, çok beğendik. Doğa içinde muhteşem bir yer." diye konuştu.