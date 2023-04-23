  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

2023-04-23 17:23:09
Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

Bayram tatilini doğa ile iç içe geçirmek isteyenler Yedigöller’e akın etti.

#1
Foto - Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

Bolu Yedigöller Milli Parkı, suyun ve yeşilin buluştuğu doğasıyla Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri ağırlıyor.

#2
Foto - Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

Okullardaki ara tatille bayram tatilini fırsat bilen pek çok fotoğraf ve doğa tutkunu, ismini barındırdığı yedi gölden alan milli parkı tercih etti.

#3
Foto - Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

Ziyaretçiler, Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'ün çevresindeki alanlarda piknik yaptı. Bazı tatilcilerin çadırlarıyla kamp kurduğu parka gelenler, suyun ve yeşilin oluşturduğu ahengi fotoğrafladı.

#4
Foto - Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

Çanakkale'de yaşayan Elif Mutaf Koşar, AA muhabirine, bayram için Düzce'ye geldiklerini söyledi. Koşar, "Nerelere gidebiliriz diye araştırdık. Yedigöller'i gördük. Sadece sonbaharda değil her mevsimde güzel olduğunu gördük. Burası çok güzel, çok beğendik. Doğa içinde muhteşem bir yer." diye konuştu.

#5
Foto - Suyun ve yeşilin buluştuğu nokta: Yedigöller

Seda Kaşkır Keleş de tatili fırsat bilip Yedigöller'e geldiklerini belirterek, "Çok kalabalık ama doğa gerçekten muhteşem. Bu doğa harikasını herkesin görmesini tavsiye ederiz." dedi.

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı
Gündem

Altaylı Togg'da yaptığı hasetliğin günah çıkartmasını yaptı! Doğal gazı uzmanına sorup anlattı

Türkiye'nin Karadeniz'de bulup karaya ulaştırdığı gazla ilgili olarak Fatih Altaylı bir yazı paylaştı. Daha önce Togg'un üretim bandının olm..
Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!
Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan 322 işletmeye yönelik yaptırım uygulandığını bildirdi. Öt..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş böyle uyardı: Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlar dikkat! Altınlar var ya...
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş böyle uyardı: Altınlarını elinde, altını banka kasasında tutanlar dikkat! Altınlar var ya...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların getirisinin az olduğunu ifade ederek “Maalesef gram altın kadar getirisi yok” dedi. Alt..
'Moskova değişiyor bizdeki Moskoflar değişmiyor'
İSLAM

'Moskova değişiyor bizdeki Moskoflar değişmiyor'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Moskova'da kılınan bayram namazındaki yoğunluğa ilişkin değerlendirmesinde, "Moskova kızıldan yeşile, küfürden ..
Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar
Ekonomi

Yaptırımlar etki etmedi! Servetlerine servet kattılar

Ukrayna savaşının ardından Batı tarafından uygulanan yaptırımlara rağmen Rus milyarderlerin toplam serveti 152 milyar dolar artışla 505 mily..
Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
Aktüel

Hastane yolu açılışa hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane arası..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23