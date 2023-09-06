2023-09-06 18:26:30 Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu
ABD'de denizin altında bulunan ilginç nesneyi gören araştırmacılar resmen şaşı kaldı. Deniz seviyesinin kilometrelerce altında karşılaşılan buluntu, altın bir küreden çıkmaya çalışan bir yaratığı işaret ediyor gibiydi. Bazı araştırmacılar, bu nesnenin altın bi yumurta olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılardan bazıları bunun bir köpek balığı yumurtası olabileceğini söyledi.