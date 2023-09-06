  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyada en uzun yaşayan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı! Bakın listede kaçıncı sıradayız

Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Bu da yapılacak iş mi şimdi! Asi canlı bir anda kafasını kaptı! Sonu felaket oldu

Para bereket çiçeği bakımı, çoğaltılması: Bu bitkinin şok eden faydaları saymakla bitmiyor! Daha önce benzerini görmedik

Selde 5 kişiye mezar olmuştu! Kırklareli'ndeki bungalov evler ruhsata aykırı çıktı

Murat Nehri’nden kara haber

Selimiye Camii'nde restorasyon ne zaman bitecek?

Almanlar şokta! Futbolcu ışkıran ülkede Türkiye rüzgarı kopacak! Beşiktaş'tan Hazard bombası!

Sağanak felç etti! Halkalı Tren Garı'nın son hali

Mısır'da 4 katılı bina çöktü
Gündem
9
Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

2023-09-06 18:26:30
Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

ABD'de denizin altında bulunan ilginç nesneyi gören araştırmacılar resmen şaşı kaldı. Deniz seviyesinin kilometrelerce altında karşılaşılan buluntu, altın bir küreden çıkmaya çalışan bir yaratığı işaret ediyor gibiydi. Bazı araştırmacılar, bu nesnenin altın bi yumurta olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılardan bazıları bunun bir köpek balığı yumurtası olabileceğini söyledi.

#1
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Araştırmacılar bir ABD eyaletinin deniz tabanında, deniz seviyesinin iki mil altında bulunan 'altın küre'den 'çıkmaya' çalışan bir yaratığın işaretlerini gösterebilecek gizemli bir 'altın yumurta' buldular.

#2
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Alaska'nın deniz dibinde keşfedilen gizemli bir "altın yumurta", bir şeyin nesneden "çıkmaya" çalıştığına inanan uzmanları şaşkına çevirdi. Araştırmacılar, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre parlak nesnenin "deri dokusu" hissi vermesiyle bulgunun tam olarak ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar.

#3
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

ABD eyaletinin deniz tabanında yapılan keşif, yumurta kabuğu veya deniz süngerinin mümkün olmasıyla birlikte ne olabileceği konusunda spekülasyon yapan bilim insanları tarafından doğrulandı.

#4
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Alien'daki "yüz tutucuya" benzetilen "yumurta" ne olursa olsun, bir keşif gezisi sırasında iki mil derinlikte bulundu ve fotoğraflar artık eski adıyla Twitter olan X'e gönderildi. Miami Herald'a göre, bulgunun canlı yayını sırasında bir araştırmacı şunları söyledi: "Bir şey içeri girmeye çalıştı... veya dışarı çıkmaya çalıştı." dedi.

#5
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Altın kabuğun büyüsüne kapılan X kullanıcıları bunun ne olabileceğini sorguladılar ve artık buluntunun "altın köpekbalığı yumurtasından" "küre"ye kadar herhangi bir şey olabileceği yönünde birçok spekülasyon var.

#6
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Bir sosyal medya paylaşımı keşfi "çılgın" olarak nitelendirirken, bir diğeri kasanın iç kısmındaki potansiyel konusunda endişe duyarak "Orada ne vardı?" diye sordu. Bu, uzmanların da şu anda üzerinde düşündüğü bir soru ve ekibin bir üyesi şunu söylüyor: "Umarım onu dürttüğümüzde bir şeyler ortaya çıkmaz." dedi. 

#7
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Daily Mail'in haberine göre, Ridley Scott'un hit gerilim filmi Alien ile yapılan karşılaştırmalar bilim insanları tarafından da dikkat çekti ve "yüzünü saran" benzeri bulgunun "bir korku filminin" başlangıcına benzediğini söyledi. Başka bir ekip üyesi şunları ekledi: 'Kolektif bilgimiz bunu tanımlayamıyorsa, bu tuhaf bir şeydir. Nasıl bir hayvan böyle bir yumurta kabuğu yapar?"

#8
Foto - Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Plymouth Üniversitesi'nde derin deniz ekolojisi profesörü olan uzman Kerry Howell, 20 yıldır okyanusu keşfettiği için "böyle bir şey görmediğini" söyledi. Bu keşif hem uzmanları hem de halkı şaşkına çevirdi, ancak denizin dibine gömülü altın kürenin "tuhaf" olduğu birleştirici bir düşünceydi.

Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi
Ekonomi

Dolar patladı gitti! İki ülkeden dolar kuruna müdahale geldi

Dolar kuru birçok ülkenin yerel para birimine karşı değer kazanmaya devam ederken Japonya ve Çin'den kura müdahale geldi.
Murat Bardakçı, ayyaşları çıldırtacak! Ayar öyle değil, böyle olur
Medya

Murat Bardakçı, ayyaşları çıldırtacak! Ayar öyle değil, böyle olur

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, İstanbul Barosu'nun, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yayınladığı alkol genelgesinin iptali için dâvâ açmasını ..
Son dakika... Muhaliflerin umduğunu bulamadığı
Gündem

Son dakika... Muhaliflerin umduğunu bulamadığı "Delilerin delisi" Muhammed Yakut yakalandı!

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan "Delilerin delisi" adıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde p..
Diyanet'ten flaş
Gündem

Diyanet'ten flaş "umre" kararı! Vallahi helal olsun

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirdeki 752 üniversite öğrencisi ..
Edirne Valisi köpektaparları çıldırttı!
Yerel

Edirne Valisi köpektaparları çıldırttı!

Köpeklerin sokağa sahipsiz bırakılmasıyla ilgili Edirne Valisi Yunus Sezer sert konuştu. Sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin toplatılıp aşıl..
Yer: İstanbul Ortaköy! Böyle kepazelik görülmedi! Şu edepsizliğe bakın şu edepsizliğe
Gündem

Yer: İstanbul Ortaköy! Böyle kepazelik görülmedi! Şu edepsizliğe bakın şu edepsizliğe

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Kadınların taşkınlığı anbean kameraya yansırken biri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23