Suyun bile altında, tam dünyanın dibinde bulundu! Onu gören araştırmacıların ağızları açık kaldı! Yukarı çıkarılınca herkes küçük dilini yuttu

Bir sosyal medya paylaşımı keşfi "çılgın" olarak nitelendirirken, bir diğeri kasanın iç kısmındaki potansiyel konusunda endişe duyarak "Orada ne vardı?" diye sordu. Bu, uzmanların da şu anda üzerinde düşündüğü bir soru ve ekibin bir üyesi şunu söylüyor: "Umarım onu dürttüğümüzde bir şeyler ortaya çıkmaz." dedi.