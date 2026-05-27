Brezilya'nın milyarlık devinden Türkiye hamlesi: Derhal girme kararı aldılar
Brezilya'nın milyarlık devinden Türkiye hamlesi: Derhal girme kararı aldılar

Dünyanın teknoloji devlerinin küresel ödeme ortağı konumunda olan EBANX'ten flaş bir hamle geldi. Şirket Türkiye pazarına derhal girilmesi yönünde adım atıyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Uber'e hizmet sağlayan, bir dönem adını Çinli dev Alibaba ile yaptığı iş birliği ile duyuran EBANX, Tayland, Endonezya ve Türkiye'ye derhal genişleme kararı aldıklarını ve önümüzdeki çeyrekte Malezya ve Vietnam'a girmeyi planladıklarını duyurdu.

EBANX, Brezilya’nın ilk unicorn yani milyar dolar sınırını aşan girişimi. 2012’de ülkenin güneyinde Curitiba’da kurulan EBANX, küresel genişlemesini Asya kıtasında gerçekleştirme kararı aldı. Brezilyalı sınır ötesi ödeme şirketi EBANX’ın CEO'su ve kurucu ortağı Joao Del Valle, Türkiye dahil 5 ülkeye gireceğini açıkladı.

Uber'e hizmet sağlayan, bir dönem adını Çinli dev Alibaba ile yaptığı iş birliği ile duyuran EBANX, Tayland, Endonezya ve Türkiye'ye derhal genişleme kararı aldıklarını ve önümüzdeki çeyrekte Malezya ve Vietnam'a girmeyi planladıklarını duyurdu.

Özel sermaye şirketleri Advent International ve FTV Capital'in desteğiyle EBANX, yeni pazarların yarım milyardan fazla kişiden oluşan toplam nüfusları arasında dijital ticarette bir büyüme gösterdiğini belirtti. 2019'da 1 milyar dolardan fazla değere sahip girişimler için kullanılan "unicorn" statüsüne ulaşan EBANX, 2022'den bu yana Hindistan, Filipinler ve Güney Afrika da dahil olmak üzere Asya ve Afrika'ya da genişledi. Mart ayında yeni açılıma Singapur’daki Asya operasyon merkezini kuran şirket, 2028 yılına kadar da ABD’de halka açılmayı planlıyor.

Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) ve World Data Lab (WDL) verilerine göre, EBANX’ın açılmayı planladığı 5 ülkede toplamda dijital ticarette 610 milyar ABD doları değerinde bir fırsat bulunuyor. EBANX'ın yeni eklediği beş ülke arasında, PCMI projeksiyonlarına göre Vietnam, 2027 yılına kadar yıllık bileşik yüzde 22'lik büyüme oranıyla en hızlı büyüyen dijital ticaret pazarı konumunda bulunuyor ve pazar büyüklüğü 36 milyar dolardan 44 milyar dolara yükselecek Endonezya aynı dönemde yüzde 19'luk bir büyüme göstererek 106 milyar dolardan 125 milyar dolara ulaşacak. Türkiye'nin yüzde 15'lik büyümesi ise pazar büyüklüğünü 123 milyar dolardan 142 milyar dolara çıkaracak. Malezya ve Tayland ise sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15'lik büyüme oranlarıyla grubu tamamlıyor.

Güneydoğu Asya'nın ödeme ortamı, diğer gelişmekte olan pazarlardan yapısal olarak farklı. EBANX'ın yeni ödeme operasyonları yaptığı ülkeler büyük ölçüde kart altyapısını tamamen atlayarak, nakitten doğrudan e-cüzdanlara ve hesaplar arası transferlere geçti. PCMI'ye göre, bu iki yöntem birlikte Tayland'da e-ticaretin yüzde 65'ini, Endonezya'da yüzde 61'ini, Filipinler'de yüzde 50'sini, Malezya'da yüzde 35'ini ve Vietnam'da yüzde 21'ini oluşturuyor.

EBANX Singapur'un Ürün Direktörü ve Bölge CEO'su Eduardo de Abreu, "Güneydoğu Asya, dünyanın en genç ve dijital okuryazarlığı en yüksek tüketici nüfuslarından birine sahip. Birçoğu, banka hesabı açmadan önce, hatta kredi kartı almadan önce ilk akıllı telefonlarını edindi. Dijital cüzdanlar ve anlık transferler, zaten çevrim içi yaşayan bir nesil için gerçek bir sorunu çözdü” dedi.

