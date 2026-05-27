Brezilya'nın milyarlık devinden Türkiye hamlesi: Derhal girme kararı aldılar

Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) ve World Data Lab (WDL) verilerine göre, EBANX’ın açılmayı planladığı 5 ülkede toplamda dijital ticarette 610 milyar ABD doları değerinde bir fırsat bulunuyor. EBANX'ın yeni eklediği beş ülke arasında, PCMI projeksiyonlarına göre Vietnam, 2027 yılına kadar yıllık bileşik yüzde 22'lik büyüme oranıyla en hızlı büyüyen dijital ticaret pazarı konumunda bulunuyor ve pazar büyüklüğü 36 milyar dolardan 44 milyar dolara yükselecek Endonezya aynı dönemde yüzde 19'luk bir büyüme göstererek 106 milyar dolardan 125 milyar dolara ulaşacak. Türkiye'nin yüzde 15'lik büyümesi ise pazar büyüklüğünü 123 milyar dolardan 142 milyar dolara çıkaracak. Malezya ve Tayland ise sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15'lik büyüme oranlarıyla grubu tamamlıyor.