Türkiye'nin insansız otobüsünü karalamaya çalıştılar: Gerçek ortaya çıktı
İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye'de Karsan tarafından geliştirilen insansız otobüsü hedef alması sonrası şirket tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.
İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye'de Karsan tarafından geliştirilen insansız otobüsü hedef alması sonrası şirket tarafından bir yazılı açıklama yapıldı.
İngiliz Reuters haber ajansı, 'Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı' başlığıyla algı haberi yaptı. Gerçekteyse Karsan otobüsüne tramvayın kusurlu şekilde arkadan çarptığı ortaya çıktı. İsveç Göteborg şehrinde kullanıma giren ve yerli üreticimiz Karsan tarafından üretilen e-ATAK sürücüsüz yolcu otobüsüne, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, arkasında seyretmekte olan tramvay çarptı.
Reuters haber ajansının, habere seçtiği başlık ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Reuters, başlıkta "Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı" ifadelerini kullandı.
Reuters abonelerine geçtiği metinde ve internet sitesinde de aynı başlığı kullandı. Haber metninde ise "Türkiye merkezli Karsan (KARSN.IS) tarafından üretilen sürücüsüz bir otobüse, yolcu taşımaya başladıktan sadece bir saat sonra, pazartesi günü İsveç'in Göteborg kentinde arkadan bir tramvay çarptı" ifadelerine yer verildi.
Yerel toplu taşıma temsilcisinin "Otobüs fren yaptı ve arkadan tramvay otobüse çarptı" açıklamasının yer aldığı içerikte otobüsün üzerinde "Takip mesafesini koru! Otobüs ani fren yapabilir" uyarısının da yer aldığı da vurgulandı. İsveç'in kamu yayıncısı SVT de kazayı haberleştirildi. Karsan marka otobüsün arka bölümünde maddi hasar oluştuğu görüntüler yayınlanırken, kazada yaralanan kimse olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Kullandığı yazılımlar da yerli olan araç, üzerindeki LiDAR, radar, kamera ve gelişmiş sensör sistemleriyle rotasını güvenli bir şekilde sürücüye ihtiyaç duymadan tamamlıyor. Araç, 12 farklı ülkede, 16 projede, 160 bin kilometrenin üzerinde başarılı otonom sürüş deneyimine sahip.
KARSAN da olay hakkında bir duyuru yayınladı. Şirket; şu açıklamayı yaptı: "İsveç'in Göteborg şehrinde hizmet vermekte olan Karsan Autonomous e-ATAK aracımızla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde eksik ve yanıltıcı bir algı oluştuğunu takip ediyoruz. Göteborg'da operasyonda olan Autonomous e-ATAK aracımız, trafik akışı sırasında arkadan yaklaşan bir tramvayın teması sonucu hasar almıştır. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Gerçekleştirilen ilk teknik değerlendirmeler, aracımızın otonom sürüş sisteminin süreç boyunca tasarlandığı şekilde çalıştığını göstermektedir. Autonomous e-ATAK, trafik ortamında çevresindeki engeli algılayarak güvenlik protokolleri kapsamında operasyonunu sürdürürken, arkadan yaklaşan tramvay yeterli takip mesafesini koruyamayarak araca temas etmiştir"
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23