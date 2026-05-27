Türkiye'nin insansız otobüsünü karalamaya çalıştılar: Gerçek ortaya çıktı

KARSAN da olay hakkında bir duyuru yayınladı. Şirket; şu açıklamayı yaptı: "İsveç'in Göteborg şehrinde hizmet vermekte olan Karsan Autonomous e-ATAK aracımızla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde eksik ve yanıltıcı bir algı oluştuğunu takip ediyoruz. Göteborg'da operasyonda olan Autonomous e-ATAK aracımız, trafik akışı sırasında arkadan yaklaşan bir tramvayın teması sonucu hasar almıştır. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Gerçekleştirilen ilk teknik değerlendirmeler, aracımızın otonom sürüş sisteminin süreç boyunca tasarlandığı şekilde çalıştığını göstermektedir. Autonomous e-ATAK, trafik ortamında çevresindeki engeli algılayarak güvenlik protokolleri kapsamında operasyonunu sürdürürken, arkadan yaklaşan tramvay yeterli takip mesafesini koruyamayarak araca temas etmiştir"