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Yaşam
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Suya kavuşan köye göçler başladı

2023-07-13 16:45:57
Suya kavuşan köye göçler başladı

Kilis merkeze bağlı Demirciler köyüne gölet yapılmasının ardından köy arazileri suya kavuştu. Susuzluktan dolayı göç etmek zorunda kalan köy halkı ise köye geri dönmeye başladı.

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Foto - Suya kavuşan köye göçler başladı

Kilis merkeze bağlı Demirciler köyüne gölet yapılmasının ardından köy arazileri suya kavuştu. Köyde çiftçilik yapan vatandaşlar, suyun gelmesiyle birlikte tarım alanlarında çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı. Bu sayede arazi fiyatları da yükseldi. Köyde biber domates, salatalık gibi su ihtiyacı fazla olan tarım ürünlerinin üretimi arttı.

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Foto - Suya kavuşan köye göçler başladı

Atık bir haldeki köyün tarlalarını sulamadan sonra çehresinin değiştiğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Köyde yaşayan vatandaşlar daha önceden ormancılık işleriyle uğraşarak ve geçimlerini ormandan ağaç keserek devlete katkı sunuyorlardı. Şu anda sulamayla bölgenin çehresi değişti. 2019 yılında bölgede yapılan Demirciler Sulama Göleti 2019'da sulamaya geçti ve 700 dekar alan sulanmaya başladı. Bu köyde vatandaşlar daha önce dışarıya giderken şimdi ise tersine göç başladı. Okuyan öğrenciler üretime katkıda bulunmak için üretim yapıyor. Türkiye’de ikinci olan biberde harıl harıl çalışmalar başladı. Daha önce burası atıl durumdaydı, şu anda atıl durumda olan yerlerin sulamayla birlikte çehresi değişti. En lüks evler bu köyde, bu da su ve çiftçiliğin sayesinde’’ dedi.

#3
Foto - Suya kavuşan köye göçler başladı

Suyun gelmesiyle ülkeye ve köye katkı sağlandığını dile getiren Halife Şaor, ‘‘2019 yılında gölet tamamlandı. 2020 yılında kooperatifi kurmuş olduk. Köyümüzde suyun gelmesiyle her şey değişti ve çok güzel oldu. Devletimize de, milletimize de teşekkür ederim. Suyun gelmesiyle biz çok mutlu olduk. Emeği geçen herkesin eline sağlık’’ ifadelerini kullandı. Köye göletin yapılmasının ardından tarladan çıkmak istemediklerini söyleyen Demirciler köyünün ilk muhtarı Ali Rıza Şaor ise, "Köyümüz önce mezraydı, şimdi köy oldu. 1990’da ilk muhtarı bendim. Bu tarlalardan ektiğimizi alamıyorduk. Buğday olmuyordu ve su yoktu. Şimdi ise gerek gölet sayesinde yere sondaj vurduk ve eskiye göre her şey değişti. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum’’ şeklinde konuştu.

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Foto - Suya kavuşan köye göçler başladı

Çiftçilikle 4 çocuğunu okuttuğunu aktaran Ali Demir de, "Köyde daha önce geçim kaynağımız ve hayat şartlarımız çok zordu, tarım yoktu. Devletimiz sağ olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilik ve hayvancılık sayesinde 4 çocuğumu okuttum ve memur yaptım. Gözlerim arkada kalmadı. Devletime ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi borç bilirim’’ diye konuştu.

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