Suya kavuşan köye göçler başladı

Atık bir haldeki köyün tarlalarını sulamadan sonra çehresinin değiştiğini dile getiren Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Köyde yaşayan vatandaşlar daha önceden ormancılık işleriyle uğraşarak ve geçimlerini ormandan ağaç keserek devlete katkı sunuyorlardı. Şu anda sulamayla bölgenin çehresi değişti. 2019 yılında bölgede yapılan Demirciler Sulama Göleti 2019'da sulamaya geçti ve 700 dekar alan sulanmaya başladı. Bu köyde vatandaşlar daha önce dışarıya giderken şimdi ise tersine göç başladı. Okuyan öğrenciler üretime katkıda bulunmak için üretim yapıyor. Türkiye’de ikinci olan biberde harıl harıl çalışmalar başladı. Daha önce burası atıl durumdaydı, şu anda atıl durumda olan yerlerin sulamayla birlikte çehresi değişti. En lüks evler bu köyde, bu da su ve çiftçiliğin sayesinde’’ dedi.