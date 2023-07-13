Suya kavuşan köye göçler başladı

Suyun gelmesiyle ülkeye ve köye katkı sağlandığını dile getiren Halife Şaor, ‘‘2019 yılında gölet tamamlandı. 2020 yılında kooperatifi kurmuş olduk. Köyümüzde suyun gelmesiyle her şey değişti ve çok güzel oldu. Devletimize de, milletimize de teşekkür ederim. Suyun gelmesiyle biz çok mutlu olduk. Emeği geçen herkesin eline sağlık’’ ifadelerini kullandı. Köye göletin yapılmasının ardından tarladan çıkmak istemediklerini söyleyen Demirciler köyünün ilk muhtarı Ali Rıza Şaor ise, "Köyümüz önce mezraydı, şimdi köy oldu. 1990’da ilk muhtarı bendim. Bu tarlalardan ektiğimizi alamıyorduk. Buğday olmuyordu ve su yoktu. Şimdi ise gerek gölet sayesinde yere sondaj vurduk ve eskiye göre her şey değişti. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum’’ şeklinde konuştu.