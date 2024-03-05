2024-03-05 11:52:42 Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin mal ihracatını bu yıl 267 milyar dolara, 2026'da ise 302 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedefimizi Türkiye'nin dış ticaretinde 'ticaretin de yüzyılı' olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin dış ticaret açığını sürdürülebilir, makul seviyelere indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.