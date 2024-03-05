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Ekonomi
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Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

2024-03-05 11:52:42
Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin mal ihracatını bu yıl 267 milyar dolara, 2026'da ise 302 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedefimizi Türkiye'nin dış ticaretinde 'ticaretin de yüzyılı' olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin dış ticaret açığını sürdürülebilir, makul seviyelere indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 27. Uluslararası İş Forumu (IBF) dün başladı. Forum kapsamında düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile iş insanları katıldı.

#2
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

"SON 2 YILDA "MUAZZAM" BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ" Bakan Bolat, 27. Uluslararası İş Forumu'nun gala yemeğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini, devlet başkanlarının öncülüğünde yükseliş trendinde olan ikili ilişkilerin son 2 yılda "muazzam" bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

#3
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

Suudi Arabistan'a ihracatın 2023'te önceki yıla göre yüzde 150 gibi önemli bir oranda artarak 2,62 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Bolat, bu ülkeye dış satımda 2024'ün ilk 2 ayında da yüzde 50'den fazla artış olduğunu dile getirdi.

#4
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

Bolat, geçen yıl 6,8 milyar dolara ulaşan iki ülke dış ticaret hacminde hedefin orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede sektörel portföyleri de çeşitlendirmek suretiyle 30 milyar dolar olduğunu, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

#5
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler bakımından bu yılın çok iyi geçmesini beklediklerini söyleyen Bolat, 2025'te ise iki ülke ilişkilerinde "altın yılın" yaşanacağına inandığını belirtti.

#6
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

"KARŞILIKLI TİCARETİMİZ ÇOK DAHA YÜKSEK RAKAMLARA ÇIKACAK" Ticaret Bakanı Bolat, iki ülke liderinin ortaya koyduğu vizyon, kararlı ve sağlam iradenin yanı sıra kendilerinin de gayretleriyle ikili ilişkilerin, ticarete ve ekonomik alandaki işbirliğine aynı doğrultuda yansıyacağını vurguladı.

#7
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

Ülkeler arasındaki verimli işbirliğinin güçlenerek sürdürülebilmesini sağlamak için sektöründe yer edinmiş firmalar ve iş insanlarının daha yakın temasta bulunmaya teşvik edildiğini dile getiren Bolat, karşılıklı iş ve yatırım imkanlarını artırmak amacıyla Türk ve Suudi Arabistan iş dünyasının çeşitli platformlarda bir araya geldiğini söyledi.

#8
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

Körfez bölgesi ile ticareti artırmaya yönelik adımlardan bahseden Bolat, "Bütün bunlar iş dünyasının önündeki engelleri kaldırıyor. Biz iş dünyasıyla beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Artık Türk sanayisinin, hizmetler sektörünün, müteahhitlik sektörünün, taşımacılığının, turizminin ve tarımının kalitesi ve rekabetçi gücüyle inşallah bu bölgede karşılıklı ticaretimiz çok daha yüksek rakamlara çıkacak." diye konuştu.

#9
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

MAL İHRACATINDA 2024 HEDEFİ 302 MİLYAR DOLAR Bakan Bolat, Türkiye'nin mal ihracatını bu yıl 267 milyar dolara, 2026'da ise 302 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti:

#10
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

"Türkiye Yüzyılı hedefimizi inşallah Türkiye'nin dış ticaretinde 'ticaretin de yüzyılı' olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin dış ticaret ve ticari işlemlerde açık durumlarını, sürdürülebilir makul seviyelere indirmekte kararlıyız. Zaten haziran ayından bu yana her takvim ayında ihracat rekorları kırıldı. Ağustostan bu yana her ay ithalatımızda gerileme kaydedildi. Yine ağustostan beri her ay dış ticaret açığımızda gerileme kaydediliyor."

#11
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

"BİZİM FİRMALARIMIZ DA BU PROJELERİ YAKINDAN TAKİP ETMELİ" Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki günlük ziyareti boyunca Suudi Arabistan kabinesinin neredeyse yarısıyla ikili görüşmeler yaptığını dile getirerek, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi'nin Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

#12
Foto - Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

"Suudi Arabistan, önümüzdeki 10 yıl için çok büyük bir yatırım hamlesine girişiyor. Çünkü önlerinde 2030 vizyonu projesi var. Ayrıca 2030'da Dünya Expo Fuarı'na, 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklar. Mevkidaşlarım, 2030 vizyonu kapsamında toplamda 3,3 trilyon dolarlık yatırım yapacaklarını ifade etti. Bunların arasında inşaat, altyapı ve üst yapı, enerji, sanayi ve turizm yatırımları da bulunuyor. Bize, 'Bütün bu alanlarda kapımız Türk firmalarına açık.' dediler. Türkiye, güçlü ekonomisi ve liderliğiyle onlara güven veriyor. Türkiye'nin hizmetlerde ve sanayi sektöründeki kaliteli ve rekabetçi başarısı da onlara güven veriyor. Bizim firmalarımız bu projeleri yakından takip etmeli." Bolat, Türkiye'nin dış ticarette çok parlak bir geleceği olduğunu kaydederek, halkın refahı, ülkenin gelişmesi ve güçlenmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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