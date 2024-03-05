Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

"Suudi Arabistan, önümüzdeki 10 yıl için çok büyük bir yatırım hamlesine girişiyor. Çünkü önlerinde 2030 vizyonu projesi var. Ayrıca 2030'da Dünya Expo Fuarı'na, 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklar. Mevkidaşlarım, 2030 vizyonu kapsamında toplamda 3,3 trilyon dolarlık yatırım yapacaklarını ifade etti. Bunların arasında inşaat, altyapı ve üst yapı, enerji, sanayi ve turizm yatırımları da bulunuyor. Bize, 'Bütün bu alanlarda kapımız Türk firmalarına açık.' dediler. Türkiye, güçlü ekonomisi ve liderliğiyle onlara güven veriyor. Türkiye'nin hizmetlerde ve sanayi sektöründeki kaliteli ve rekabetçi başarısı da onlara güven veriyor. Bizim firmalarımız bu projeleri yakından takip etmeli." Bolat, Türkiye'nin dış ticarette çok parlak bir geleceği olduğunu kaydederek, halkın refahı, ülkenin gelişmesi ve güçlenmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.