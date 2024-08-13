2024-08-13 07:15:44 Suudi Arabistan'dan 22 milyar dolarlık demir yolu hamlesi! Ne yapmaya çalışıyorlar?
Suudi Arabistan, çölün ortasında 22,5 milyar dolarlık bir metro projesi olan Riyad metosunu inşa ediyor. Bu devasa mühendislik harikası, ülkenin modern ve ilerici bir imaj yaratma çabalarının bir parçası. Riyad metrosu, sadece devasa bir mühendislik projesi olmanın ötesinde Suudi Arabistan'ın kendini yeniden tanımlama çabasının merkezinde yer alıyor. Ülkenin ekonomik ve sosyal dönüşüm hedeflerinin simgesi olan metro hattı, Suudi Arabistan'ı uluslararası alanda gücünü ve vizyonunu sergilemeyi amaçlıyor. Riyad Metrosu, dünya üzerindeki en büyük metro projelerinden biri olarak kabul ediliyor.