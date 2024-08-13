Suudi Arabistan'dan 22 milyar dolarlık demir yolu hamlesi! Ne yapmaya çalışıyorlar?

70'lerde petrol gelirleriyle altyapısını otomobil üzerine kuran şehir, günümüzde daha sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapıyor. Kadınların araç kullanma hakkı elde etmesi ve uluslararası turistlerin ziyaretine açılması gibi sosyal değişimler, şehrin modernleşme sürecini hızlandırdı. Çölün ortasında böyle bir proje inşa etmek, beraberinde birçok zorluğu getiriyor. Aşırı sıcaklıklar, kum fırtınaları ve mevsimsel değişiklikler, inşaat sürecini etkileyen faktörler arasında. Ayrıca 2017'deki yolsuzluk operasyonları ve 2020'deki pandemi, projede gecikmelere neden oldu. Ancak Suudi Arabistan, bu zorlukları aşarak projeyi tamamlamaya kararlı. Riyad metrosunun inşası sırasında işçi hakları ve çalışma koşulları da gündeme geldi. Suudi Arabistan, yabancı işçilerin emeğine dayanan bir ülke olarak bu konuda eleştirilerle karşılaşıyor. 2022 Dünya Kupası sırasında Katar'da yaşanan işçi ölümleri, bölgedeki işçi hakları konusunda endişeleri artırdı. Riyad Metro Projesi'nde de benzer endişeler mevcut ancak Suudi yetkililer bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.