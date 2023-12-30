2023-12-30 14:21:43 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu
2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya gelecekti. Fakat Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp müsabakayı oynamama kararı aldı ve Riyad’dan ayrıldı. Yaşanılan bu olay dünya basınında geniş yer buldu.