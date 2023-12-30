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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu
Spor
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

2023-12-30 14:21:43
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da karşı karşıya gelecekti. Fakat Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp müsabakayı oynamama kararı aldı ve Riyad’dan ayrıldı. Yaşanılan bu olay dünya basınında geniş yer buldu.

#1
Foto - Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

AS'ta yer alan haberde, “Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna çeşitli anma törenleri yapması reddetmesi nedeniyle oynamayı reddetti. Birkaç beklenen saatin ardından anlaşmaya varılamadı ve oyun oynanmayacak” ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

Mundo Deportivo da haberinde, “Galatasaray ve F.Bahçe, Riyad'daki Süper Kupa karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala oynamayı reddetti” başlığını kullanarak, “Türk futbolu son dönemde skandaldan skandala doğru gidiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, bu Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'yı bu kez oynamayı reddetti. Maç, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr Futbol Kulübü'nün maçlarını oynadığı Al Awwal Park'ta oynanacaktı. İki takım, anlaşmaya vararak oyuncuların sahaya çıkmasını engelledi" denildi.

#3
Foto - Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

İngiliz Daily Mail gazetesinde de Süper Kupa finalinin oynanmaması geniş yer buldu. Gazete, "Riyad'daki Türkiye Süper Kupası iptal edildi" başlığının yer verildiği haberde, “Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Süper Kupa finali, ev sahibi Suudi Arabistan'la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi. Kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunması nedeniyle, yerel saatle 20.45'te başlama vuruşu öncesinde her iki takım da Al-Awwal Park stadına gitmedi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın ertelendiğini ve ileri bir tarihte oynanacağını doğrulayan iki kulüpten ortak bir açıklama yaptı” değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

A Bola, gazetesinde haberin başlığında “Riyad'daki Türkiye Süper Kupası, takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi" ifadeleri kullanılırken, haberin devamında ise, “Reddedilmenin nedeni, Suudi hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle eski cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı maç formalarının kullanılmasına yasak getirmesiyle ilgili. Kulüp başkanları ile Suudi hükümeti arasındaki görüşmeler tüm gün sürdü ancak anlaşma sağlanamadı ve takımlar kaldıkları otellerden bile ayrılmadı. Suudiler, forma kullanımını yasaklamanın yanı sıra, maç başlamadan önce stadyumun ses sisteminde Türk marşının çalınmasını da yasakladı” bilgileri yer aldı.

#5
Foto - Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

Fransız So Foot, maça çıkmama kararıyla ilgili, “Bir karmaşa daha: Fenerbahçe, “Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankart açmak isterken, Galatasaray da “Ne mutlu Türk’üm diyene" yazılı pankart açmak istedi. Burada da Suudi Arabistan bu girişimi resmen reddetti. Türk gazetecilerin haberine göre, iki kulübün başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç, TFF Başkanı ile istişarede bulunarak, organizasyonun yapılabilmesi için uzlaşma sağlamaya çalıştı. Maç saatinin gelmesine ve yerel taraftarların tribünlerde bulunmasına rağmen maç resmi olarak iptal edildi. Her iki takımın da gece İstanbul'a dönmeyi planlıyor” denildi.

#6
Foto - Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

İtalyan Tuttosport'da da gerçekleşen maça çıkmama kararıyla ilgili yapılan haberde, “Riyad'da yapılması planlanan Türkiye Süper Kupası için geçerli olan ve yılbaşı arifesinde şampiyonun belli olacağı, Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı ile Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'si arasında oynanacak derbi maçı oynanmayacak. Her iki kulüp de İstanbul'a dönmüş olup, kupanın daha sonra ileri bir tarihte oynanacak şekilde iptal edilmesine karar verildi” şeklinde paylaşıldı.

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