Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu

Fransız So Foot, maça çıkmama kararıyla ilgili, “Bir karmaşa daha: Fenerbahçe, “Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankart açmak isterken, Galatasaray da “Ne mutlu Türk’üm diyene" yazılı pankart açmak istedi. Burada da Suudi Arabistan bu girişimi resmen reddetti. Türk gazetecilerin haberine göre, iki kulübün başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç, TFF Başkanı ile istişarede bulunarak, organizasyonun yapılabilmesi için uzlaşma sağlamaya çalıştı. Maç saatinin gelmesine ve yerel taraftarların tribünlerde bulunmasına rağmen maç resmi olarak iptal edildi. Her iki takımın da gece İstanbul'a dönmeyi planlıyor” denildi.