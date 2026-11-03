Kathimerini 'kaybettik' dedi: Türkiye ve BAE'nın sessiz sedasız harekete geçtiğini duyurdu
Yunan Kathimerini gazetesi, Libya'da kaybedenin Atina olduğunu ve Türkiye ile BAE'nin ülkede çalışmalara başladığını yazdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan Kathimerini gazetesi, Libya'da kaybedenin Atina olduğunu ve Türkiye ile BAE'nin ülkede çalışmalara başladığını yazdı.
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik ve askerî etkisini ele alan dikkat çekici bir analiz yayımladı. Gazetenin yazarı Vasilis Nedos, 1 Kasım tarihli “Kandiye (Girit) bekliyor, Bingazi kaynıyor” başlıklı yazısında, Türkiye ile BAE'nin Libya'nın birleşik ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde önemli rol üstlendiğini belirtti.
Habere göre, Ankara'nın Libya'nın doğusundaki Halife Hafter yönetimiyle geliştirdiği ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirirken Yunanistan, Mısır ve İsrail'in bölgedeki nüfuz arayışlarını da zorlaştırıyor.
Kathimerini'nin analizine göre Bingazi'deki siyasi gelişmelerin başlıca kazananları Türkiye ve BAE oldu. İki ülkenin, Libya'nın birleşik ordusunun yeniden yapılandırılması görevini birlikte üstlendiği ileri sürüldü.
Gazete, Libya ordusunun üst düzey komutanlarından Saddam Hafter'in, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Bingazi'deki Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması sürecinde etkili olduğunu yazdı.
Gazete, Ankara'nın Saddam Hafter'e birleşik Libya'nın gelecekteki cumhurbaşkanlığı konusunda destek vadettiğini de iddia etti. Ancak ülkenin kabileler ve yerel güç merkezleri arasında bölünmüş yapısının, özellikle Misrata'daki muhalefetin, bu ihtimali zorlaştırdığı belirtildi. Gazetenin aktardığı bu siyasi vaat ve askerî düzenlemelere ilişkin iddialar bağımsız olarak doğrulanmış değil.
Kathimerini, Türkiye'nin Bingazi'deki diplomatik kazanımlarının üç ülkeyi doğrudan etkilediğini yazdı. Gazetenin aktardığına göre, Yunanistan açısından en önemli gelişme, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Bingazi yönetimince onaylanması oldu. Mısır ise Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki askerî etkisinin kendi sınırlarına kadar genişlemesinden rahatsızlık duyuyor. İsrail'in de Halife Hafter ve oğullarıyla temaslarına rağmen Bingazi'de beklediği nüfuzu oluşturamadığı ileri sürüldü. Nedos, Hafter ailesinin farklı ülkelerle yürüttüğü müzakerelerde pazarlık gücünü etkili biçimde kullandığını belirtti.
Analizde, Avrupa Birliği'nin Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmazlığında Yunanistan'ı desteklemesine rağmen Ankara'yı bölgesel krizlerin çözümünde vazgeçilmez bir ortak olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Kathimerini'nin diplomatik kaynaklarına göre Türkiye, hem Ukrayna'da barışın sağlanması hem de İran ve Basra Körfezi'nde yaşanabilecek yeni krizlerin yönetilmesi açısından kilit konumda bulunuyor.
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