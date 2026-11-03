Kathimerini 'kaybettik' dedi: Türkiye ve BAE'nın sessiz sedasız harekete geçtiğini duyurdu

Kathimerini, Türkiye'nin Bingazi'deki diplomatik kazanımlarının üç ülkeyi doğrudan etkilediğini yazdı. Gazetenin aktardığına göre, Yunanistan açısından en önemli gelişme, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Bingazi yönetimince onaylanması oldu. Mısır ise Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki askerî etkisinin kendi sınırlarına kadar genişlemesinden rahatsızlık duyuyor. İsrail'in de Halife Hafter ve oğullarıyla temaslarına rağmen Bingazi'de beklediği nüfuzu oluşturamadığı ileri sürüldü. Nedos, Hafter ailesinin farklı ülkelerle yürüttüğü müzakerelerde pazarlık gücünü etkili biçimde kullandığını belirtti.