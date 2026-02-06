  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler
Haber Merkezi

Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, ayağının tozuyla sarı-lacivertli taraftarları çıldırtacak açıklamalar yaptı.

Foto - Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler

Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Faslı golcü, Al Ittihad formasını giymenin uzun süredir kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Foto - Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler

28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ettiğini belirterek, "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al Ittihad kulübünü takip ettim. Al Ittihad'a karşı bir hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum" ifadelerini kullandı.

Foto - Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler

En-Nesyri, Al Ittihad'ın hedefleri ve atmosferinin kendisini etkilediğini dile getirirken, bu transferin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Faslı golcü, yeni kulübüyle başarılar yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

Foto - Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler

