  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev banka tahminini duyurdu: İşte gümüşün yeni fiyat hedefi! Diyarbakır'daki görüntü sonrası Sedat Peker harekete geçti Başladığı yere geri döndü: Sacha Boey’in şaşırtan hikayesi Sürpriz karar alındı! Galatasaray'a 25, Paris FC'ye 15 milyon euro! Bill Gates harıl harıl arazi topluyor deniyordu! İki ille ilgili flaş petrol kararı alındı O isim ile ilgili flaş karar çıkmadı? Beşiktaş harıl harıl yeni isimler için koşturuyor... Sert kış dayanılamaz hale geldi! Yaban hayvanları şehre indi Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor! Vücutta mikroplara karşı deprem etkisi yapan ceviz suyunun faydalarını duyunca şaşıracaksınız... Kredi kartı borcu olanlara müjde: 48 ay vade dönemi başlıyor!
Türkiye
13
Yeniakit Publisher
Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Rüzgârın yer yer saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtilirken, yüksek kesimler için çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#1
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

SAATTE 80 KİLOMETREYİ BULACAK Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı.

#3
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji tarafından Amasya, Antalya, Artvin, Burdur, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt için sarı kodlu uyarı verdi.

#4
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

İŞTE İL İL 6 ŞUBAT HAVA DURUMU MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE °C, 16°C Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

#5
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

EGE Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

#6
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

AKDENİZ Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor. ADANA °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

#7
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

İÇ ANADOLU Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. ANKARA °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

#8
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. BOLU °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı SİNOP °C, 18°C Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

#9
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ARTVİN °C, 10°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı SAMSUN °C, 18°C Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı TRABZON °C, 18°C Çok bulutlu

#10
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 14°C Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 12°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

#11
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı KARS °C, 1°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı MALATYA °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

#12
Foto - Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"
Gündem

Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Küresel çetenin çocuk istismarı ve kirli pazarlıklarla kurduğu Epstein şebekesi dünyayı sarsmaya devam ederken, Türk sanat dünyasından ürkek..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha
Ekonomi

Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha

Türkiye Petrolleri ile ABD’li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zap..
Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz

Türkiye, Nijerya'da 170 kişi hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!
Gündem

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teç..
Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti
Siyaset

Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Yunan savunma kuvvetleri mensubu bir kişinin, "gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdırdığı" şüphe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23