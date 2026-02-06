Meteoroloji'den o illere sert uyarı: Kar ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Rüzgârın yer yer saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtilirken, yüksek kesimler için çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.