Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz

Öte yandan Suudi savunma çevreleri içinde görüş ayrılıkları olduğu da yansıyor. Bazı yetkililer Washington'da yaptıkları görüşmelerde İran'a sert bir tepki verilmemesinin bölge için daha tehlikeli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Bu durum, Riyad'ın resmî söylemi ile bazı iç değerlendirmeler arasında stratejik bir denge arayışını gösteriyor. Bu adım, Orta Doğu'daki gerginliklerin sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve jeopolitik bir stratejik savaşa dönüştüğünü işaret ediyor. Riyad'ın tavrı, İran'la doğrudan bir çatışmanın önüne geçme gayreti olarak yorumlanırken, bölge aktörlerinin askeri müdahale seçeneklerine olası bir ağırlık verme niyeti konusunda soru işaretleri doğuruyor.