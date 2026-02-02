  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İklime inat üretime başladı! “Burada yetişmez” dediler, o başardı Konya’da asırlardır bozulmayan sır! Büyük çuvallar halinde toprak altına gömüyorlar, kışın çıkarıyorlar: “İlk günkü gibi duruyor” Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz Altın ve gümüşte deprem! Gümüş fiyatlarındaki dev kayıp yatırımcıyı panikletti Dünyada yeni virüs alarmı! Ölüm oranı yüzde 45! Eyvah ki ne eyvah! Avrupa ülkesinin lideri, İran’a saldırı için tarih verdi AK Partili Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak “sübyancı Epstein” çıkışı! Türkiye iddiası bir hayli vahim İran'da ortalığı karıştıran iddia: O isim Türkiye'ye getirilecek Büyük çatışma çıktı! Hâlâ akıllanmayan alçaklar sızma girişiminde bulundu Maşalara geçit yok! Fulya Öztürk’ten terör seviciye tokat gibi cevap
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran ile tırmanan gerilimde ABD’ye beklenmedik bir set çekerek, krallığın hava sahasının İran’a yönelik herhangi bir askeri operasyonda kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede bölgesel istikrar ve egemenlik vurgusu yapan Selman’ın bu çıkışı, Washington’un bölgedeki askeri seçeneklerini ciddi oranda daralttı.

#1
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz

Orta Doğu'daki gerilim, ABD ile İran arasında tırmanırken Suudi Arabistan'dan gelen son diplomatik adım bölgesel dengeleri sarsacak nitelikte oldu. Londra merkezli Asharq Al-Awsat haber ajansının aktardığına göre Suudi Arabistan, hava sahası ve topraklarının İran'a karşı herhangi bir askeri operasyon için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Bu mesaj, Riyad'ın Washington'a yönelik çok net bir sınırlama koyduğunu ortaya koydu.

#2
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, krallığın hiçbir tarafın hava sahasını veya kara topraklarını İran'a saldırı amacıyla kullanmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı. Prens, egemenlik ilkesine bağlılıklarını ve bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlanması için diyaloğu tercih ettiklerini ifade etti.

#3
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz

Bu açıklama, ABD'nin İran'a olası bir saldırı planı veya hava harekâtı ihtimali üzerine yükselen tansiyonun ortasında geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez müttefikleri, Washington'a doğrudan mesaj göndererek hava sahalarını böyle bir operasyon için açmayacaklarını bildirdi.

#4
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz

Dış basında yer alan analizlere göre Riyad'ın bu çıkışı, ABD'nin bölgesel askeri seçeneklerini diplomatik ve lojistik anlamda sınırlıyor. Wall Street Journal bu durumu "Trump yönetiminin seçeneklerinin daralması" olarak değerlendirirken, Suudi ve BAE tavrının Washington'un askeri planlamasını zorlaştırdığına dikkat çekti.

#5
Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz

Öte yandan Suudi savunma çevreleri içinde görüş ayrılıkları olduğu da yansıyor. Bazı yetkililer Washington'da yaptıkları görüşmelerde İran'a sert bir tepki verilmemesinin bölge için daha tehlikeli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Bu durum, Riyad'ın resmî söylemi ile bazı iç değerlendirmeler arasında stratejik bir denge arayışını gösteriyor. Bu adım, Orta Doğu'daki gerginliklerin sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve jeopolitik bir stratejik savaşa dönüştüğünü işaret ediyor. Riyad'ın tavrı, İran'la doğrudan bir çatışmanın önüne geçme gayreti olarak yorumlanırken, bölge aktörlerinin askeri müdahale seçeneklerine olası bir ağırlık verme niyeti konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Enerji Bakanı müjdeyi verdi! Gemilerle taşınan gazın kapasitesi 200 milyon metreküpe çıkıyor
Gündem

Enerji Bakanı müjdeyi verdi! Gemilerle taşınan gazın kapasitesi 200 milyon metreküpe çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki yeni gazlaştırma kapasitesi yatırımı açıkladı.

Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!
Gündem

Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet işlerine olan eşsiz sadakatini ve çalışma azmini gözler ..
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama
Dünya

Dünya savaş beklerken İran'dan sürpriz açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için..
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23