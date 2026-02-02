Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bu defa şaşırttı: ABD’nin bu isteğine asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran ile tırmanan gerilimde ABD’ye beklenmedik bir set çekerek, krallığın hava sahasının İran’a yönelik herhangi bir askeri operasyonda kullanılmasına izin vermeyeceğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede bölgesel istikrar ve egemenlik vurgusu yapan Selman’ın bu çıkışı, Washington’un bölgedeki askeri seçeneklerini ciddi oranda daralttı.