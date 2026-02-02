Yeni sigorta sistemi devreye giriyor: İşte devlet desteği alacak kesim!

TÜRKİYE YAŞLANIYOR Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşırken, bazı illerde bu oran, yüzde 20’nin üzerine çıktı. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı, 2017 yılında 10 iken, 2024 yılında bu düzeyi yakalayan tek il Şanlıurfa oldu.