Selçuk Bayraktar'dan haklı isyan: Hiçbirimiz güvende değiliz

Kim bilir belki yanılıyorumdur. Ancak en azından benim çevremdeki insanlar arasında en muhaliflerin bile kendisine karşı "sempati" duyduklarını, çalışmalarını desteklediklerini biliyorum. Sorumu da tüm bunları söyleyerek soruyorum. Selçuk Bayraktar, muhalif kesimlerden bile kendisine duyulan "teveccühü" nasıl karşılıyor? Selçuk Bayraktar “Her kesimden yol arkadaşımız oldu” diyor; ayrım yapmadıklarını vurguluyor. Konuyu burada çok açmıyor ama okura iletmek benim görevim ve sorumluluğum... FETÖ'nün yapmış olduğu Ergenekon, Balyoz vb. kumpas operasyonlarında mağdur edilmiş birçok ismin Baykar'da çalıştığını bizzat biliyorum. Selçuk Bayraktar bunlardan bahsetmiyor ama başka bir çarpıcı örnek veriyor… Baykar’da üretim faaliyetlerinin başındaki genç mühendis kardeşinin başını örtmeye karar verdiğinde Türkiye’nin büyük bir beyaz eşya şirketinde “bizden ayrıl” denilerek dışlandığını anlatıyor. Bu genç kadın ise sonrasında Baykar’da Kızılelma gibi projelerde kritik rol almış. Bu örnek, onun “kurum kültürü” ve “dışlayıcılık” tartışmasına somut bir veri koyuyor. Ardından dünya tarihinde ilk olacak bir atış, milli füze, milli radar detayını anlatıyor. ASELSAN’ın Murad radarıyla hedef bulma… Bunları “yeni bir pencere” olarak tarif ediyor.