Dünya
6
Yeniakit Publisher
Denizlerin "yenilmezlik zırhı" güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık "yeni nesil" onayı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Denizlerin “yenilmezlik zırhı” güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık “yeni nesil” onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İspanya Donanması’na ait F-100 sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonu için 1.7 milyar dolarlık devasa satış paketini onayladı. Bu kapsamlı modernizasyonla birlikte İspanyol gemileri; AEGIS silah sistemleri, yeni nesil dikey atım sistemleri ve gelişmiş radarlar ile donatılarak denizlerdeki muharebe kabiliyetini zirveye taşıyacak. Lockheed Martin ve RTX gibi devlerin yürüteceği bu proje, İspanya’nın NATO deniz gücü içerisindeki stratejik ağırlığını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

#1
Foto - Denizlerin "yenilmezlik zırhı" güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık "yeni nesil" onayı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile İspanya’ya 1,7 milyar dolar tahmini maliyet ile F-100 fırkateyni Yarı Ömür Modernizasyonu (MLU) ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikayı 29 Ocak 2026 tarihinde verdi.

#2
Foto - Denizlerin "yenilmezlik zırhı" güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık "yeni nesil" onayı

Tahmini maliyeti 1,7 milyar dolar olan bu sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur); 5 adet AEGIS Silah Sistemi 6 adet dijital sinyal işlemci 5 adet MK 41 konfigürasyonda VIII Dikey Atım Sistemi (Vertical Launching System/VLS) 5 adet yeni nesil su üstü arama radarı Ultra yüksek frekans (UHF) uydu haberleşme radyo terminal sistemleri

#3
Foto - Denizlerin "yenilmezlik zırhı" güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık "yeni nesil" onayı

M-Code özellikli Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Minyatür Hassas Hafif GPS Alıcıları (MPEGR) AN/SRQ-4 Ku-band anten sistemi NIXIE SLQ-25A sisteminin SLQ-25E konfigürasyonuna yükseltilmesi MK 331 torpido panelleri MK 32 su üstü gemisi torpido kovanı yükseltmeleri eğitim, dokümanlar, destek ve test ekipmanları, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içeriyor. Teklif edilen satış talebinin ardından İspanya; Lockheed Martin, RTX Corporation, Ultra Maritime Naval Systems and Sensors ve General Dynamics ile sözleşme imzalayabilecek.

#4
Foto - Denizlerin "yenilmezlik zırhı" güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık "yeni nesil" onayı

AEGIS Silah Sistemi; sensörleri, silahları ve komuta fonksiyonlarını merkezi bilgisayarlar ve otomatik karar mekanizmasıyla birbirine bağlayan entegre bir deniz muharebe sistemidir. Sistemin temel bileşenleri arasında; AN/SPY-1 çok fonksiyonlu faz dizinli radar, Mk 99 atış kontrol sistemi, komuta-karar bilgisayarları, silah kontrol unsurları ve Mk 41 VLS yer almaktadır. Radar; arama, takip ve füze güdüm görevlerini eş zamanlı olarak icra ederken dijital sinyal işlemciler radar geri dönüşlerini ve veri füzyonunu yönetir. Komuta-karar unsuru; tehditleri değerlendirir, önceliklendirme yapar ve zaman kısıtları altında uygun silahları seçer. Füze angajmanları, radar, AN/SPG-62 gibi atış kontrol aydınlatıcıları ve Standard Missile ailesine ait önleyiciler arasında sürekli veri alışverişine dayanır. Bu mimari, tek bir muharebe sistemi çerçevesinde hava ve füze hedeflerine karşı çoklu ve eş zamanlı angajmanlara olanak tanır.

#5
Foto - Denizlerin "yenilmezlik zırhı" güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık "yeni nesil" onayı

ABD Donanması ve birçok müttefik donanma tarafından işletilen AEGIS Silah Sistemi; radar ve güç gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde tasarlanmış kruvazörler, muhripler ve büyük fırkateynler de dahil olmak üzere savaş gemilerde yer almaktadır. ABD’de Ticonderoga sınıfı kruvazörler ve Arleigh Burke sınıfı muhripler bu sisteme sahiptir. Japonya, İspanya, Norveç, Güney Kore, Avustralya ve Kanada ise donanma unsurlarına AEGIS sistemini entegre etmiştir.

