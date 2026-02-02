Denizlerin “yenilmezlik zırhı” güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık “yeni nesil” onayı

AEGIS Silah Sistemi; sensörleri, silahları ve komuta fonksiyonlarını merkezi bilgisayarlar ve otomatik karar mekanizmasıyla birbirine bağlayan entegre bir deniz muharebe sistemidir. Sistemin temel bileşenleri arasında; AN/SPY-1 çok fonksiyonlu faz dizinli radar, Mk 99 atış kontrol sistemi, komuta-karar bilgisayarları, silah kontrol unsurları ve Mk 41 VLS yer almaktadır. Radar; arama, takip ve füze güdüm görevlerini eş zamanlı olarak icra ederken dijital sinyal işlemciler radar geri dönüşlerini ve veri füzyonunu yönetir. Komuta-karar unsuru; tehditleri değerlendirir, önceliklendirme yapar ve zaman kısıtları altında uygun silahları seçer. Füze angajmanları, radar, AN/SPG-62 gibi atış kontrol aydınlatıcıları ve Standard Missile ailesine ait önleyiciler arasında sürekli veri alışverişine dayanır. Bu mimari, tek bir muharebe sistemi çerçevesinde hava ve füze hedeflerine karşı çoklu ve eş zamanlı angajmanlara olanak tanır.