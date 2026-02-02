Denizlerin “yenilmezlik zırhı” güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık “yeni nesil” onayı
ABD Dışişleri Bakanlığı, İspanya Donanması’na ait F-100 sınıfı fırkateynlerin yarı ömür modernizasyonu için 1.7 milyar dolarlık devasa satış paketini onayladı. Bu kapsamlı modernizasyonla birlikte İspanyol gemileri; AEGIS silah sistemleri, yeni nesil dikey atım sistemleri ve gelişmiş radarlar ile donatılarak denizlerdeki muharebe kabiliyetini zirveye taşıyacak. Lockheed Martin ve RTX gibi devlerin yürüteceği bu proje, İspanya’nın NATO deniz gücü içerisindeki stratejik ağırlığını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.