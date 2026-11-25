Suudi Arabistan, Türk savunma devinin kapısını çaldı: Anlaşma sessiz sedasız imzalandı
Husiler ile savaş halinde olan Suudi Arabistan, Türk savunma şirketinin kapısını çaldı. Yapılan görüşmelerde kritik bir anlaşmaya imzaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Husiler ile savaş halinde olan Suudi Arabistan, Türk savunma şirketinin kapısını çaldı. Yapılan görüşmelerde kritik bir anlaşmaya imzaya atıldı.
Defensehere'de yer alan habere göre Karel Savunma Teknolojileri, Suudi Arabistan merkezli bir savunma elektroniği şirketiyle toplam 4,5 milyon dolar tutarında yeni bir sözleşmeye imza attı.
Karel Savunma Teknolojileri Grup Başkanı Caner Buğday, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin uluslararası pazarlardaki varlığını ve iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.
Suudi Arabistan merkezli savunma elektroniği şirketiyle imzalanan 4,5 milyon dolarlık sözleşmenin, Karel’in savunma elektroniği ve haberleşme alanındaki yetkinliklerinin uluslararası pazarlardaki karşılığını gösterdiğini ifade eden Buğday, anlaşmanın bölgedeki uzun vadeli iş birlikleri açısından da önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Buğday, sözleşmenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, iş birliğinin daha büyük projelere kapı açmasını temenni etti. Karel Savunma Teknolojileri’nin yeni pazarlar, güçlü ortaklıklar ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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