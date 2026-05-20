Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilk adım, Karaman ve Sivas’a her biri 1000’er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali yatırımı için atıldı. Yatırıma ilişkin hükümetler arası anlaşma kapsamında bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ'nin bu santrallerde üretilen elektriği 30 yıl boyunca euro üzerinden satın alması kararlaştırıldı.