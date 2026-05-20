Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

Dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco, Türk şirketiyle ortaklık kurmak için harekete geçti. Dev anlaşma için görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Foto - Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

OYAK enerji şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco ile enerji alanında ortaklık, iş birliği ve ticari konulara ilişkin görüşme yürüttüklerini söyledi.

Foto - Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

Doğan, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi GüzelEnerji’de (TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol) hisse devri ve ortaklığın da söz konusu olabileceğine işaret verdi.

Foto - Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

Doğan, GüzelEnerji’nin hisselerinin tümünün devri ya da satışının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine bu düzeyde bir devrin planlanmadığını vurguladı.

Foto - Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilk adım, Karaman ve Sivas’a her biri 1000’er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali yatırımı için atıldı. Yatırıma ilişkin hükümetler arası anlaşma kapsamında bir devlet şirketi olan Elektrik Üretim AŞ'nin bu santrallerde üretilen elektriği 30 yıl boyunca euro üzerinden satın alması kararlaştırıldı.

Foto - Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

Yatırımın gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacağı ifade edildi. Türkiye'nin, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getireceği ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan şirketine kiralayacağı belirtildi.

Foto - Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

OYAK, 2020 yılında TOTAL Oil Türkiye ve M Oil akaryakıt dağıtım şirketlerini ve bunlara bağlı otogaz istasyonlarını satın aldı. Akaryakıt ve otogaz şirketleri, OYAK'ın iştiraki GüzelEnerji Akaryakıt AŞ çatısı altında birleştirildi.

Foto - Suudi Arabistan, Türk deviyle sessiz sedasız görüşmelere başladı: Ortaklık kurmak istiyorlar

KAYNAK: GAZETE OKSİJEN

