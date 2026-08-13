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'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Suudi Arabistan’ın Mekke Anlaşması kapsamında görmek istemediği öne sürülen ülkeyle Türkiye, kritik bir görüşme için masaya oturuyor.

#1
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır ziyareti, Ankara-Kahire hattındaki stratejik yakınlaşmayı yeni bir aşamaya taşıyacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı’nın genişleme ihtimali gündemdeyken, gözler Mısır’ın atacağı adıma çevrildi. Ankara’nın mesajı net: Kahire’nin ittifaka katılımı için diplomatik zemin güçleniyor.

#2
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Bedir Abdülati ile gerçekleştireceği Ortak Planlama Grubu toplantısında, yalnızca ikili ilişkiler değil, bölgesel gelişmeler ve iki ülkenin ortak hareket alanları da ele alınacak. Fidan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmesi de bekleniyor.

#3
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Ziyaret, Ankara-Kahire ilişkilerindeki ivmenin ötesinde, Mısır’ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan yeni bölgesel güvenlik mimarisindeki muhtemel rolü açısından da dikkat çekiyor.

#4
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Dışişleri Bakanı Fidan daha önce Mısır’ın ittifaka katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kahire’nin Türkiye açısından “doğal bir ortak” olduğunu belirterek, Mısır’ın bir sonraki aşamada ittifakta yer alacağına inandığını ifade etmişti. Mısır’ın muhtemel katılımının önünde bazı teknik hususlar bulunduğuna işaret eden Fidan, bunların aşılması halinde Kahire’nin yapıda yer almasının önünde temel bir engel bulunmadığı mesajını vermişti. Bu nedenle Fidan’ın Kahire ziyareti, Mısır’ın Mekke İttifakı denklemindeki konumunun daha görünür hale gelmesi açısından kritik bir temas olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Ankara’nın elindeki en önemli avantajlardan biri ise 4 ülkenin zaten aynı diplomatik masa etrafında bulunması. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, R4 (Regional Four / Bölgesel Dörtlü) olarak anılan format kapsamında düzenli istişarelerde bulunuyor. Mısır’ın ittifaka katılımıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşan güvenlik hattının Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Süveyş güzergahına doğru genişlemesi söz konusu olacak. Bu nedenle Mısır, Mekke İttifakı açısından stratejik ağırlığı yüksek bir aday olarak görülüyor.

#6
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Kahire temaslarının güvenlik ve diplomasi boyutu kadar ekonomik ayağı da güçlü olacak. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Türk şirketlerinin Mısır’daki yatırımları 4 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Türk sermayeli şirketler yaklaşık 100 bin Mısırlının istihdamına katkı sağlıyor. Enerji, ulaştırma, bağlantısallık, hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu ve madencilik de Fidan’ın temaslarında öne çıkacak başlıklar arasında bulunuyor.

#7
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Fidan-Abdülati görüşmelerinde bölgesel dosyalar da geniş biçimde ele alınacak. Gazze’de ateşkesin uygulanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik eylemlerinin bölgesel istikrara etkileri, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Libya ve Sudan’daki gelişmeler görüşmelerin önemli başlıkları olacak.

#8
Foto - 'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Öte yandan Middle East Eye isimli medya kuruluşu Suudi Arabstan'ın Mısır'ı Mekke Anlaşması'nda görmek istemediğini öne süren bir habere imza atmıştı.

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