'Suudi Arabistan o ülkeyi ittifaka istemiyor' deniyordu: Hakan Fidan masaya oturdu

Dışişleri Bakanı Fidan daha önce Mısır’ın ittifaka katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kahire’nin Türkiye açısından “doğal bir ortak” olduğunu belirterek, Mısır’ın bir sonraki aşamada ittifakta yer alacağına inandığını ifade etmişti. Mısır’ın muhtemel katılımının önünde bazı teknik hususlar bulunduğuna işaret eden Fidan, bunların aşılması halinde Kahire’nin yapıda yer almasının önünde temel bir engel bulunmadığı mesajını vermişti. Bu nedenle Fidan’ın Kahire ziyareti, Mısır’ın Mekke İttifakı denklemindeki konumunun daha görünür hale gelmesi açısından kritik bir temas olarak değerlendiriliyor.