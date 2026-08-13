İlaç kartellerinin kirli oyunu! Perde arkasını 'Rekabet Kurumu' ortaya çıkardı
Rekabet Kurumu’nun ilaç sektörüne ilişkin raporu, piyasadaki dikkat çekici uygulamaları gün yüzüne çıkardı. Raporda, bazı ilaç firmalarının eczanelerle yaptığı anlaşmalar yoluyla yeni eş değer ilaçların pazara girişini zorlaştırabildiği tespitine yer verildi. Türkiye’de değer bazında ilaç harcamalarının yüzde 85’inin SGK tarafından karşılandığı belirtilirken, sektörde rekabeti etkileyen uygulamalar mercek altına alındı.