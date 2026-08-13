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Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

ABD’den gelen son ekonomik verilerin ardından Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına ilişkin beklentilerin zayıflaması, altın piyasasına güçlü bir ivme kazandırdı.

#1
Foto - Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

Ons fiyatının 11 haftanın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla birlikte iç piyasada gram altın 6.834 TL ile son üç ayın rekor seviyelerine yaklaştı. Piyasa uzmanları, ons bazında 4.450 dolar seviyesinin teknik kırılma açısından kader belirleyici bir nokta olduğuna dikkat çekiyor.

#2
Foto - Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

Amerika Birleşik Devletleri'nde temmuz ayına ait istihdam rakamlarının öngörülerin altında kalması ve enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayında faiz artırımına gideceği yönündeki ihtimalleri @ seviyesine kadar düşürdü. Faiz baskısının azalmasıyla birlikte, faiz getirisi sunmayan değerli metal altın piyasasında alıcılı bir seyir hakim oldu.

#3
Foto - Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

Uluslararası piyasalarda ons altın, bu sabah saatlerinde 4.450 dolar seviyesine kadar tırmanarak son 11 haftanın en yüksek değerine ulaştı. Dünü %0,92 oranında değer kazanarak 4.408 dolardan tamamlayan değerli metal, sabah saatleri itibarıyla 4.410 dolar bandında dengelendi. Küresel taraftaki bu ivme iç piyasaya da doğrudan yansıdı ve spot gram altın fiyatı 6.834 TL seviyesine yükselerek son üç ayın en güçlü performanslarından birini sergiledi.

#4
Foto - Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

Piyasa uzmanları ve finans analistleri, ons altındaki teknik tablonun kritik bir dönüm noktasında yer aldığını belirtiyor. Yılın ilk ayında 5.600 dolar ve ardından mart ayında 5.420 dolarla rekor kıran ons fiyatı, bu tarihlerden itibaren belirgin bir düşüş kanalına girmişti. Güncel teknik analizlere göre, bahse konu düşüş trendinin üst direnç noktası tam olarak 4.450 dolar seviyesine denk geliyor.

#5
Foto - Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

Altının bu kritik eşiğin üzerinde kalıcılık sağlaması ve günlük ya da haftalık bazda kapanışlar yapması durumunda, aylardır süregelen aşağı yönlü hareketin teknik açıdan resmen sona erebileceği ifade ediliyor.

#6
Foto - Gram Altın En Yüksek Seviyesinde!

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