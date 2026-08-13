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Dünya
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Yeniakit Publisher
Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

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IHA Giriş Tarihi:

Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı ise 3 bin 494'e yükseldi.

#1
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3 gün geride kalırken, afetin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

#2
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e, yaralananların sayısının ise 3 bin 494'e yükseldiğini söyledi.

#3
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kayıp 496 kişiden hala haber alınamadığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden De La Espriella, "Tüm çabalarımız kayıp kişilerin bulunmasına odaklanmış durumda" dedi.

#4
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kolombiya Ulusal Afet Riski Yönetimi Birimi (UNGRD) ise, depremin en az 9 bin 215 yapının yıkılmasına, 45 bin 457 yapıda ise hasara yol açtığını bildirdi.

#5
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta merkez üssü ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

#6
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Sarsıntı birçok bölgede yıkıma yol açarken, Kolombiya Jeoloji Kurumu depremin son 10 yılda ülkede kayda geçen en şiddetli sarsıntı olduğunu açıklamıştı.

#7
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella felaketin ardından olağanüstü hal ilan etmişti.

#8
Foto - Kolombiya’da depremde ölenlerin sayısı 265'e yükseldi Can kaybı artıyor

Kolombiya ordusu ve ulusal polis teşkilatının da desteğiyle geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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