Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Romanya’nın ikinci bir hafif korvet satın alma ihtimali, Türkiye ile savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. ASFAT yetkililerinin aktarılan açıklamalarına göre, iki ülke arasında teknik görüşmeler sürüyor. Romanya’nın ikinci bir gemi tedarik etmesi durumunda teknoloji transferi seçeneği de gündeme gelebilecek. Ayrıca ASFAT’ın Romanya’da bir şube kurmak için hazırlıklara başladığı bildirildi. Bu adımın hayata geçirilmesi, olası yeni projelerde yerel iş birliğinin geliştirilmesine ve teknik süreçlerin daha yakından yürütülmesine zemin hazırlayabilir. Romanya’nın ikinci korveti satın alması ve teknoloji transferi konusunda nasıl bir yol izleneceği ise devam eden görüşmelerin sonucunda netlik kazanacak. Türkiye ile Romanya arasındaki bu süreç, Türk savunma sanayisi ürünlerinin Avrupa pazarındaki kullanım alanının genişlemesi ve iki ülke arasındaki savunma sanayisi ilişkilerinin derinleşmesi açısından yakından takip ediliyor.