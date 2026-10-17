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Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

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Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Türkiye'den yakın zamanda savaş gemisi tedarik eden Avrupa ülkesi yeni gemi ve sistemlerin alımı için Ankara ile görüşmelere başladı.

#1
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Romanya’nın Türkiye’den tedarik ettiği Contraamiral August Roman (CAm. ROMAN) (261) hafif korvetine yeni Türk savunma sistemleri entegre edilecek. Romanya basınında yer alan bilgilere göre, geminin savaş kabiliyetini artırması planlanan yeni sistemlerin maliyeti 42 milyon avro olacak. Öte yandan, Romanya’nın ikinci bir hafif korvet tedarik etmesi için de görüşmeler devam ediyor.

#2
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Romanya basınında yer alan haberlere göre, gemiye entegre edilmesi planlanan sistemler arasında Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yakın hava savunma, atış kontrol ve kızılötesi takip sistemleri de bulunuyor.

#3
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Planlanan entegrasyon kapsamında korvete şu sistemlerin eklenmesi öngörülüyor: ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi: Gemiyi özellikle yaklaşan hava tehditlerine ve gemisavar füzelere karşı korumak amacıyla kullanılacak. ASELSAN TAKS 100 Deniz Topu Atış Kontrol Sistemi: Geminin deniz topunun hedef tespit ve angajman kabiliyetlerini destekleyecek.

#4
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

ASELSAN PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST): Kızılötesi görüntüleme teknolojisiyle hava ve deniz hedeflerinin tespit ve takibine katkı sağlayacak. Dikey lançer sistemi (VLS): Uygun mühimmatlarla donatılması hâlinde geminin dikey fırlatma kabiliyetini destekleyecek. Torpido sistemi: Denizaltı tehditlerine karşı geminin denizaltı savunma harbi kabiliyetini artıracak. Söz konusu sistemlerin entegrasyonuyla CAm. ROMAN’ın hava savunma, hedef tespit ve su altı tehditlerine karşı mücadele yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Romanya Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, korvete entegre edilmesi planlanan ilave sistemlerin toplam maliyeti 42 milyon avro olarak açıklandı. Bu yatırımın, mevcut platformun operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve farklı tehditlere karşı daha etkin hâle getirilmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Bununla birlikte, sistemlerin entegrasyon takvimi ve hangi mühimmatlarla kullanılacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

#6
Foto - Hazırlıklar başladı: Türkiye'den savaş gemisi alacaklar

Romanya’nın ikinci bir hafif korvet satın alma ihtimali, Türkiye ile savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. ASFAT yetkililerinin aktarılan açıklamalarına göre, iki ülke arasında teknik görüşmeler sürüyor. Romanya’nın ikinci bir gemi tedarik etmesi durumunda teknoloji transferi seçeneği de gündeme gelebilecek. Ayrıca ASFAT’ın Romanya’da bir şube kurmak için hazırlıklara başladığı bildirildi. Bu adımın hayata geçirilmesi, olası yeni projelerde yerel iş birliğinin geliştirilmesine ve teknik süreçlerin daha yakından yürütülmesine zemin hazırlayabilir. Romanya’nın ikinci korveti satın alması ve teknoloji transferi konusunda nasıl bir yol izleneceği ise devam eden görüşmelerin sonucunda netlik kazanacak. Türkiye ile Romanya arasındaki bu süreç, Türk savunma sanayisi ürünlerinin Avrupa pazarındaki kullanım alanının genişlemesi ve iki ülke arasındaki savunma sanayisi ilişkilerinin derinleşmesi açısından yakından takip ediliyor.

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