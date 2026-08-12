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Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

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Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

Son hazırlık maçlarında agresif bir oyun oynayan ve çoğu taraftarlar nezdinde de eleştirilen Osimhen için yine Süper Lig öncesi bomba bir iddia ortaya atıldı.

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#1
Foto - Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Villarreal maçı sonrası ayrılık talebini net bir şekilde yönetime ileten Nijeryalı golcü için Al-Hilal devreye girdi. Galatasaray yönetiminin bonservis beklentisi ve Suudi Arabistan cephesinden gelen dev hamlenin tüm detayları belli oldu.

#2
Foto - Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

Galatasaray’da sezonun en büyük bombası patlamak üzere. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı yönetimle yaptığı son görüşmede ayrılık isteğini açıkça dile getirdi. Fotospor'a göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in yıldız oyuncu için resmi temaslara başlaması, transfer gündemini bir anda hareketlendirdi.

#3
Foto - Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

Nijeryalı golcünün bir süredir Galatasaray’dan ayrılmak istediği bilinirken, yaşanan son gelişmeler süreci hızlandırdı. Özellikle Villarreal maçının ardından takım içindeki ve yönetim seviyesindeki huzursuzluğu daha da artan Osimhen, kulüple ipleri koparma noktasına getirdi. Sahadaki performansı ve kulübedeki tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun, kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istediğini ilettiği öğrenildi.

#4
Foto - Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

Daha önce Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren ve kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini vurgulayan Victor Osimhen, kararlarında geri adım attı. Galatasaray'da yaşanan son olayların ardından fikir değiştiren golcü oyuncu, bu kez Al-Hilal'in teklifine sıcak bakmaya başladı. Yıldız futbolcunun yönetime "Bırakın gideyim" diyerek transferine kolaylık sağlanmasını talep ettiği ifade ediliyor.

#5
Foto - Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre, Al-Hilal'in Victor Osimhen ile yakından ilgilendiği doğrulanırken, Galatasaray yönetiminin de bonservis pazarlıklarındaki tavrı netleşti. Sarı-kırmızılı kurmayların, Suudi Arabistan ekibinden gelecek 65 milyon Euro seviyesindeki bir teklife onay vermeye hazır olduğu belirtildi.

#6
Foto - Suudi Arabistan devrede mi? Bu iddia ortalığı karıştıracak: Osimhen: Bırakın gideyim

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıp kazanmayacağı, Al-Hilal ile Galatasaray arasındaki nihai pazarlıkların ardından netlik kazanacak.

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Kaynak Küçük Emrah !!!
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