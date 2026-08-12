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Gözler onları da aramıştı: Dost Katar, Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını ortaya koydu

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Gözler onları da aramıştı: Dost Katar, Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını ortaya koydu

Kardeş ülke Katar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını belirledi.

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Foto - Gözler onları da aramıştı: Dost Katar, Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını ortaya koydu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Umman ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik temasların kritik bir aşamaya ulaştığını açıkladı. Katar’ın, bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediğini belirten Ensari, görüşmelerden olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.

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Foto - Gözler onları da aramıştı: Dost Katar, Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını ortaya koydu

Haftalık basın toplantısında konuşan Ensari, Katar’ın Umman ve İran’dan söz konusu görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti. Doha yönetiminin, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin ve seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasını sağlayacak her türlü öneriye açık olduğunu vurgulayan Ensari, boğazın siyasi baskı unsuru olarak kullanılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

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Foto - Gözler onları da aramıştı: Dost Katar, Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını ortaya koydu

Ensari, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Anlaşması’nı da değerlendirdi. Katar’ın üç ülkeyle güçlü ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Ensari, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasının tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

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Foto - Gözler onları da aramıştı: Dost Katar, Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını ortaya koydu

Anlaşmanın başka ülkelerin katılımına açılması konusunda ise henüz değerlendirme yapmak için erken olduğunu belirtti.

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Foto - Gözler onları da aramıştı: Dost Katar, Mekke Anlaşması ile ilgili tavrını ortaya koydu

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze’deki gelişmelere ilişkin de uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ensari, İsrail’in süreci geciktiren tutumunun sona erdirilmesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade ederek, Gazze anlaşmasının uygulanması konusunda uluslararası toplumun gerekli adımları atacağına dair güvenlerinin sürdüğünü belirtti.

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