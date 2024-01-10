2024-01-10 09:49:42 Suudi Arabistan çıldırdı! 4 bin dolar ve ev verecekler
Petrol zengini Suudi Arabistan para saçmaya devam ederken yine ilginç bir gelişme yaşandı.
Petrol zengini Suudi Arabistan para saçmaya devam ederken yine ilginç bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan FutbolJobs platformu aracılığıyla 3. ligdeki oyunculara 4.000 dolar ve bir ev sunuyor.
Suudi Arabistan, birinci ligde mücadele eden kulüplere futbol yıldızlarını çekmek amacıyla son zamanlarda milyonlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor. Ancak Portekiz gazetesi “O’ Jogo”nun bir haberine göre, daha küçük kategoriler için de çaba sarf edildiği görülüyor.
2023 yılında oyuncu alımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “FutbolJobs” platformunun genel müdürü Valentin Nicolas, bugün (9/1) “Marca” gazetesine ülkenin üçüncü kategori için sunduğu “çılgın” teklif hakkında konuştu. Haziran ayında sunuldu ve sosyal medyada hızla yayıldı.
Valentin Nicolas, “Teklif, 3 ila 4 bin dolar arasında aylık maaşın (2.740 € ile 3.653 €) yanı sıra bir evi de içeriyordu. Gerçek şu ki, aldığımız geri bildirimler çok etkileyiciydi. Bu özel teklifle ilgili bilgi isteyen e-posta, sosyal medya ve Whatsapp aracılığıyla günlük binlerce etkileşimi sayabildik.
FutbolJobs”un başka Suudi teklifleri de var; bunlardan biri kadın pazarını hedefliyor: Suudi Arabistan’ın 1. ve 2. ligindeki kadın takımlarına oyuncu arıyoruz ve aranan şartlar arasında oyuncunun ülkesi tarafından son kadınlar futbolu Dünya Kupası için çağrılmış olması gerekiyor.” Diye yorumladı.
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