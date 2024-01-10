Suudi Arabistan çıldırdı! 4 bin dolar ve ev verecekler

Valentin Nicolas, “Teklif, 3 ila 4 bin dolar arasında aylık maaşın (2.740 € ile 3.653 €) yanı sıra bir evi de içeriyordu. Gerçek şu ki, aldığımız geri bildirimler çok etkileyiciydi. Bu özel teklifle ilgili bilgi isteyen e-posta, sosyal medya ve Whatsapp aracılığıyla günlük binlerce etkileşimi sayabildik.