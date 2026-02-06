Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Bu tabloda en belirleyici aktör Çin. Pekin, İran’ın ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 95’ini, Rusya’nın ise yaklaşık yüzde 60’ını satın alıyor. Açık bir ifadeyle, Çin olmadan bu yaptırımlı petrol piyasasının varlığı mümkün değil. İran ve Rusya, ekonomilerini ayakta tutmak için petrol satarken; Çin indirimli enerjiye ve Orta Doğu ile Moskova üzerinde siyasi etkiye sahip oluyor. Geçen ay Çinli rafineriler, kısmen Venezuela’dan gelen arz kaybını telafi etmek amacıyla Rus petrolü alımlarını rekor seviyelere yaklaştırdı. Teorik olarak Çin, Hindistan ve Türkiye’nin almadığı varilleri stratejik petrol rezervlerinde depolayarak daha da fazla alım yapabilir. Pekin’in atacağı adım küresel piyasa açısından belirleyici olacak. Eğer yaptırımlı petrol piyasasındaki fazlayı emmezse Rusya ve İran üretimi kısmak zorunda kalabilir ve bu da küresel fiyatları yukarı itebilir. Tersine, Çin yaptırımlı petrol alımını artırıp yaptırımsız varil alımlarını azaltırsa piyasada arz artabilir ve fiyatlar düşebilir. Çin, bir kez daha stratejik bir kaynağın küresel dengeleri üzerinde belirleyici konumda bulunuyor.