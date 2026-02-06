Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Çin’den sonra yaptırımlı petrolün en büyük alıcısı olan Hindistan, tabloyu anlamak için kritik önemde. Zirve döneminde günde 2 milyon varilin üzerinde yaptırımlı petrol satın alan Yeni Delhi, 2019’da ABD ve Avrupa Birliği baskısıyla İran’dan ithalatı durdurmuştu. Son dönemde ise Rus petrolü alımlarını azalttı. Ocak ayında Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı günlük yaklaşık 1,3 milyon varile geriledi. Bu, geçen yılın ortasına kıyasla yaklaşık yüzde 35 düşüş anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yeni Delhi’nin Rus petrolünü tamamen durdurmayı kabul ettiğini söylemesine rağmen, kısa vadede tam bir kesinti beklenmiyor. Sektör kaynakları, şubat ve mart aylarında alımların 800-900 bin varile gerileyebileceğini, bunun da zirvenin yarısından azına denk geldiğini belirtiyor. ABD açısından bu düşüş yeterli olabilir.