  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM'li belediyenin mağdur ettiği gazetecinin hukuk zaferi Toplam maliyeti dudak uçuklatıyor! Günlük üretimi 1.5 ton Ortalık karışmıştı! Togg yeni model sızıntılarıyla ilgili her şeyi açıkladı İslam Memiş’ten kritik tahmin! İşte altının yükseleceği tarih Canan Karatay günlük yenmesi gereken öğün miktarını açıkladı! Hepsi endüstri tuzağı... Taraftarlar bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci işini de çözdü! Resmen geliyor Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi Eski askerden ülkeyi karıştıran sözler: F-35'ler bizi kurtarmaz, asıl kabusumuz Türkiye'nin o ülkeyle birleşmesi Başsavcı açıklamayı yaptı: Alman savaş gemilerine sabotaj girişimi
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,1 azaldığını duyururken Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'nin rota değiştirmeye başladığı öne sürüldü.

1
#1
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Nefes'te yer lan habere göre, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırımlara rağmen yıllardır akışını sürdüren karaborsa ticaretinde ilk kez ciddi çatlaklar görülüyor. Bloomberg'den Javier Blas'ın yazısına göre, günlük yaklaşık 1 milyar dolarlık hacme ulaşan karaborsa piyasa, bugüne kadar Washington ve Brüksel’in engellerine rağmen cazibesini korumuştu. Ancak artık satılamayan milyonlarca varil ham petrol depolarda birikiyor.

#2
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Bu tablo yalnızca ABD ve Avrupa’nın artan yaptırımlarıyla açıklanmıyor. Asıl belirleyici unsur daha basit: Yaptırıma tabi petrolü satın alan ülkeler, makul fiyatlarla ve yasal zeminde temin edilebilecek alternatif kaynaklara kolayca ulaşabiliyor. Yaptırımlara uygun hareket etmenin maliyeti artık daha düşük.

#3
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Yaptırımlı petrolün önemli alıcıları arasında yer alan Hindistan ve Türkiye, son 60 günde yaptırımsız varillere sorunsuz biçimde yöneldi. Bu durum, satılamayan ham petrol fazlasının birikmesine yol açtı.

#4
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Ana akım piyasada ise bu geçiş arzı nispeten sıkılaştırarak fiyatlara taban oluşturdu. Orta Doğu’daki çatışma riskinin de eklenmesiyle petrol fiyatları son iki ayda yaklaşık yüzde 10 yükseldi. Varil fiyatı, Batı Teksas petrolünde 64 dolar, Brent petrolde 68 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu düzey, yaptırımlı petrol alımının getireceği risk ve zahmete değmeyecek kadar cazip bir fiyat olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Karaborsadaki arz fazlasının tam boyutunu belirlemek zor. Ancak tahminlere göre, hem karadaki depolarda hem de denizde geçici “yüzer depolama” olarak kullanılan tankerlerde biriken stok 100 milyon varilin üzerine çıkmış durumda. Mevcut fiyatlarla ve yaptırımlı petrole uygulanan indirimler hesaba katıldığında bile bu miktarın değeri en az 5 milyar dolar. Emtia veri şirketi Kpler ise yalnızca yüzer depolamadaki Rus ve İran ham petrolü miktarını 58 milyon varil olarak hesaplıyor. Bu rakam geçen yılın başında yalnızca 6 milyon varildi.

#6
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Çin’den sonra yaptırımlı petrolün en büyük alıcısı olan Hindistan, tabloyu anlamak için kritik önemde. Zirve döneminde günde 2 milyon varilin üzerinde yaptırımlı petrol satın alan Yeni Delhi, 2019’da ABD ve Avrupa Birliği baskısıyla İran’dan ithalatı durdurmuştu. Son dönemde ise Rus petrolü alımlarını azalttı. Ocak ayında Hindistan’ın Rusya’dan ithalatı günlük yaklaşık 1,3 milyon varile geriledi. Bu, geçen yılın ortasına kıyasla yaklaşık yüzde 35 düşüş anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Yeni Delhi’nin Rus petrolünü tamamen durdurmayı kabul ettiğini söylemesine rağmen, kısa vadede tam bir kesinti beklenmiyor. Sektör kaynakları, şubat ve mart aylarında alımların 800-900 bin varile gerileyebileceğini, bunun da zirvenin yarısından azına denk geldiğini belirtiyor. ABD açısından bu düşüş yeterli olabilir.

#7
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Hindistan rafinerileri Orta Doğu, Batı Afrika, Brezilya, Guyana, ABD ve hatta Arjantin’den yaptırımsız petrol tedarik ediyor. Ülkeye yapılan son ziyarette rafineriler, alternatif kaynak bulmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu ifade etti. Yaptırımsız variller daha pahalı olsa da petrol fiyatlarının 80-100 dolar yerine 60 dolar civarında seyretmesi, geçişin maliyetini katlanılabilir kılıyor. Fiyatlar daha yüksek olsaydı Hindistan ve diğer alıcıların yaptırımlı petrolden tamamen uzaklaşmasının zor olacağı değerlendiriliyor.

#8
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Venezuela petrolünün artık yaptırım kapsamında olmaması da dengeleri değiştirdi. Bu gelişme, günlük yaklaşık 800 bin varili yaptırım kapsamından çıkararak normal piyasaya taşıdı. Hindistan da bu kaynağa yönelen ülkeler arasında yer alıyor. Rusya ve İran, satılamayan varillere rağmen üretimi sürdürerek fazla arzı depolamaya yönlendiriyor. Ancak depolama kapasitesinin fiziksel bir sınırı bulunuyor. Tankerlerin yüzer depo olarak kullanılması iki ülkeye zaman kazandırsa da, ya yeni alıcılar bulunacak ya da üretim kısıntısı gündeme gelecek. Bir diğer ihtimal ise Moskova ve Tahran’ın Beyaz Saray ile yaptırımların hafifletilmesi ya da kaldırılması için anlaşmaya varması. Ancak bu senaryonun kısa vadede gerçekleşmesi beklenmiyor.

#9
Foto - Rusya bunu hiç beklemiyordu: Türkiye rota değiştirdi

Bu tabloda en belirleyici aktör Çin. Pekin, İran’ın ihraç ettiği ham petrolün yaklaşık yüzde 95’ini, Rusya’nın ise yaklaşık yüzde 60’ını satın alıyor. Açık bir ifadeyle, Çin olmadan bu yaptırımlı petrol piyasasının varlığı mümkün değil. İran ve Rusya, ekonomilerini ayakta tutmak için petrol satarken; Çin indirimli enerjiye ve Orta Doğu ile Moskova üzerinde siyasi etkiye sahip oluyor. Geçen ay Çinli rafineriler, kısmen Venezuela’dan gelen arz kaybını telafi etmek amacıyla Rus petrolü alımlarını rekor seviyelere yaklaştırdı. Teorik olarak Çin, Hindistan ve Türkiye’nin almadığı varilleri stratejik petrol rezervlerinde depolayarak daha da fazla alım yapabilir. Pekin’in atacağı adım küresel piyasa açısından belirleyici olacak. Eğer yaptırımlı petrol piyasasındaki fazlayı emmezse Rusya ve İran üretimi kısmak zorunda kalabilir ve bu da küresel fiyatları yukarı itebilir. Tersine, Çin yaptırımlı petrol alımını artırıp yaptırımsız varil alımlarını azaltırsa piyasada arz artabilir ve fiyatlar düşebilir. Çin, bir kez daha stratejik bir kaynağın küresel dengeleri üzerinde belirleyici konumda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"
Gündem

Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Küresel çetenin çocuk istismarı ve kirli pazarlıklarla kurduğu Epstein şebekesi dünyayı sarsmaya devam ederken, Türk sanat dünyasından ürkek..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!
Dünya

İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!

İsrail’in sahil kenti Netanya’da, bir süredir devam eden aile içi gerginlik, genetik bir test sonucunun ardından cinayetle noktalandı. Eşini..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Her fırsatta "demokrasi" havariliği yapan ancak parti içinde tam bir "tek adam" diktası yürüten CHP, kendi belediye başkanını susturmaya çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23