Başsavcı açıklamayı yaptı: Alman savaş gemilerine sabotaj girişimi

Öte yandan, Frankfurter Rundschau’nun haberine göre, daha önce Blohm+Voss tarafından donanma için inşa edilen “Emden” korveti de sabotajın hedefi olmuştu. Bununla bağlantılı olarak Hamburg Başsavcılığı, “Emden”deki olayların soruşturmanın odak noktası olduğunu belirtti. Fakat çıkarılan tutuklama emrinin başka bir gemiye yapıldığı düşünülen sabotaj eylemine yönelik olduğunu ifade etti.