Başsavcı açıklamayı yaptı: Alman savaş gemilerine sabotaj girişimi
Almanya’nın Hamburg şehrinde limanda çalışan iki işçi, Alman donanmasına ait gemilere zarar vermekle suçlanıyor. Olayla ilgili tahkikat tüm hızıyla sürüyor.
Almanya’nın Hamburg şehrinde iki işçi Alman donanmasına ait gemilere zarar verdi. Olay sonrasında soruşturma başlatan Alman yetkililer iki kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yetkili makamların belirttiğine göre şahıslardan biri Romanya, diğeri ise Yunanistan vatandaşı. Olayla ilgili başlatılan uluslararası soruşturma kapsamında gözaltı operasyonları Hamburg, Romanya ve Yunanistan’da sürüyor.
Almanya merkezli Frankfurter Rundschau tarafından yapılan habere göre, sabotaj girişimini gerçekleştiren şahıslar, geçen yıl limandaki görevleri sırasında henüz tersanede bulunan birden fazla korvete zarar verme eylemleriyle suçlanıyor. Öte yandan eylemi, birlikte yahut bireysel olarak işledikleri düşünülen zanlıların, gemilerden birinin motor bloğuna 20 kilogramdan fazla kumlama granülü (strahlkies) yerleştirdikleri iddia ediliyor. Bununla birlikte, şahısların gemiye ait tatlı su hatlarını deldikleri ve yakıt tanklarının kapaklarını çıkardıkları belirlendi. Ayrıca gemi elektroniğine ait sigorta şalterlerini devre dışı bıraktıkları da tespit edilen zararlar arasında.
DefenceTurk'e göre; Olayla ilgili açıklama yapan Hamburg Başsavcısı, durumun fark edilmemesi halinde gemide motorun çalışmasıyla birlikte ciddi zararların oluşabileceğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Federal Almanya’nın güvenliği ve donanmanın gücü bu şekilde tehlikeye girebilirdi. İki şüpheliye yöneltilen suçlama buna uygun olarak savunma araçlarında kasıtlı sabotaj girişimi.”
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında benzer olayların yaşandığına değinen Donanma Müfettişi Jan Christian Kaack ise hedef alınan asıl birimin Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) olduğunu ifade etti.
Öte yandan, Frankfurter Rundschau’nun haberine göre, daha önce Blohm+Voss tarafından donanma için inşa edilen “Emden” korveti de sabotajın hedefi olmuştu. Bununla bağlantılı olarak Hamburg Başsavcılığı, “Emden”deki olayların soruşturmanın odak noktası olduğunu belirtti. Fakat çıkarılan tutuklama emrinin başka bir gemiye yapıldığı düşünülen sabotaj eylemine yönelik olduğunu ifade etti.
