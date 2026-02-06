  • İSTANBUL
Spor
Yeniakit Publisher
Taraftarlar bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci işini de çözdü! Resmen geliyor
Emrah Savcı

Taraftarlar bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci işini de çözdü! Resmen geliyor

Ara transfer dönemi sessizliğini hızlı bir şekilde bozarak üst üste yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş kaleci transferini de bitirmeye hazırlanıyor.

Foto - Taraftarlar bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci işini de çözdü! Resmen geliyor

Ara transfer dönemi bugün sona eriyor...Deneyimli kalecisi Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Son olarak Amir Murillo'yu bugün İstanbul'a getirecek olan siyah-beyazlılar bir yeni transfere daha yaklaştı.

Foto - Taraftarlar bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci işini de çözdü! Resmen geliyor

Marco Conterio'nun haberine göre, Beşiktaş, Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i opsiyonlu kiralamaya çok yakın. Vasquez, Beşiktaş'a imza atmaya hazır.

Foto - Taraftarlar bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci işini de çözdü! Resmen geliyor

Beşiktaş, Devis Vasquez'i saat 19.00'da İstanbul'a getirecek.

