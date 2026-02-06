Taraftarlar bunu beklemiyordu! Beşiktaş kaleci işini de çözdü! Resmen geliyor
Ara transfer dönemi sessizliğini hızlı bir şekilde bozarak üst üste yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş kaleci transferini de bitirmeye hazırlanıyor.
Ara transfer dönemi bugün sona eriyor...Deneyimli kalecisi Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Son olarak Amir Murillo'yu bugün İstanbul'a getirecek olan siyah-beyazlılar bir yeni transfere daha yaklaştı.
Marco Conterio'nun haberine göre, Beşiktaş, Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i opsiyonlu kiralamaya çok yakın. Vasquez, Beşiktaş'a imza atmaya hazır.
Beşiktaş, Devis Vasquez'i saat 19.00'da İstanbul'a getirecek.
