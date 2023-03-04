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Yaşam
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Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

2023-03-04 18:03:11
Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

Maraş'ın kurtuluşunun baş kahramanı Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi.

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Foto - Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

Maraş'ın düşman işgalinin kurtuluşunun baş kahramanlarından Sütçü İmam’ın kabri, asrın depreminde hasar görmedi.

#2
Foto - Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

Maraş'ta 31 Ekim 1919’da Uzunoluk Hamamı önünde bacısının örtüsüne kasteden düşmana ilk kurşunu atarak Maraş’ın kurtuluşunun baş kahramanlarından olan Sütçü İmam’ın Fevzi Paşa Mahallesinde bulunan kabri, depremde zarar görmedi. Bektutiye Cami mezarlığına defnedilen Sütçü İmam’ın kabri, 1982 yılında türbe haline getirildi. Depremde caminin minaresinin yıkılmasına rağmen Sütçü İmam’ın mezarının yıkımdan etkilenmemesi dikkat çekti.

#3
Foto - Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş halkı açışından önemli bir yere sahip olduğu ve Maraş’ın düşman işgalinden kurtulmasında büyük payı bulunduğunu belirten Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Sıddık Gemci, “Burası eski ve 850 yıllık tarihi bir mahalle olmasına rağmen pek fazla bir zayiat vermedi. Yaşadığımız büyük depremde Sütçü İmam'ın kabri yıkılmadı, sağlam kaldı. Bu alan tamamen mezarlık, belki de burada Allah’ın sevdiği kulları yatıyor olmasından dolayı ayakta” dedi.

#4
Foto - Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş için öneminden bahsede Gemci, “Sütçü İmam’ın asıl mesleği sütçülüktür, adı ise İmam Ali'dir. Dini bütün bir insan ve buradaki Fransız işgalinin ardından Müslüman Türk kadınlarının namusuna el uzatan işgalcileri silahı ile çekip vurmuştur. Bu şekilde namusumuza sahip çıkmış, Maraş’ın milli mücadelesinin başlatmasına neden olmuştur. Milli bir kahramanımız, Maraş’ın bir onurudur” diye konuştu.

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Foto - Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

Yaşanan depremin ardından mezarın sağlam kaldığını söyleyen Gemci, “Bu yaşanan depremde Bektutiye Camisinin minaresinin yıkılması ardından o yıkıntının Milli kahramanımızın kabrinin üzerine yıkılmaması bizi çok mutlu etti. Mezar yıkılmadı, sağlam kaldı” ifadelerini kullandı.

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