Sütçü İmam’ın kabri depremde zarar görmedi

Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş halkı açışından önemli bir yere sahip olduğu ve Maraş’ın düşman işgalinden kurtulmasında büyük payı bulunduğunu belirten Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Sıddık Gemci, “Burası eski ve 850 yıllık tarihi bir mahalle olmasına rağmen pek fazla bir zayiat vermedi. Yaşadığımız büyük depremde Sütçü İmam'ın kabri yıkılmadı, sağlam kaldı. Bu alan tamamen mezarlık, belki de burada Allah’ın sevdiği kulları yatıyor olmasından dolayı ayakta” dedi.