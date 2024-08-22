2024-08-22 09:18:08 Susuz yetişen meşhur Bekilli üzümünde hasat zamanı
İklim özellikleri nedeniyle Denizli’nin üzüm üretim merkezlerinden biri olan Bekilli’de, susuz tarımla yetişen, kalitesi ve aromasıyla ünlü üzümün hasadına başlandı. Bekilli ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hikmet Toku’nun bağında gerçekleştirilen üzüm hasadına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz, il ve ilçe müdürlüğü personeli katıldı. Türkiye'de üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli'de 2023 yılı TÜİK verilerine göre 31 bin 205 hektar alanda 160 bin 666 ton ürün elde edildi. Denizli'de bağcılık konusunda önemli bir nokta olan Bekilli ilçesinde ise 3 bin 350 hektar alanda 8 bin 425 ton ürünün hasadı yapıldı.