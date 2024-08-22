Susuz yetişen meşhur Bekilli üzümünde hasat zamanı

“Bekilli eşitti üzüm” Kalite ve aramasıyla ünlü üzüm üretiminin Bekilli için vazgeçilmez olduğuna vurgu yapan İlçe Kaymakamı Muhammet Öztürk ise "Bekilli üzümünün güzelliğinin temelinde büyüleyici bir doğa ve uzun bir tarım geleneği yatıyor. Su kaynaklarının azlığı, bu üzümlerin özel bir lezzet ve aroma profiline sahip olmasına katkı sağlıyor. Bu durum, Bekilli'deki bağların yağmur sularıyla sulanmasıyla sınırlı kalırken, üzümlerin doğal şartlarda olgunlaşmasını sağlıyor. Yüzyıllardır süregelen üzüm yetiştirme geleneği, yerel halk arasında bir üzüm kültürü oluşturmuş. Ayrıca, bölgedeki alternatif tarım faaliyetleri, tarımsal çeşitliliği artırırken, üzüm hala bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kekik, buğday ve arpa gibi diğer ürünler de yetiştirilse de, hemen hemen her mahallede bulunan bağlar ve üzüm hasadı, Bekilli'nin kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Üzümlerin bu denli özel ve kaliteli olmasının temel nedenlerinden biri de yerel üreticilerin bu alandaki tecrübeleri ve bağlılıklarıdır. Kısacası, Bekilli'nin üzümleri bölgenin doğal özellikleri, iklimi ve tarımsal bin yıllık deneyimi sayesinde benzersiz bir lezzet sunuyor. Bu da kırsal yaşamın ve gelir kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli. Demek ki Bekilli denilince akla hemen üzüm gelmesi de bunun güzel bir yansıması” şeklinde konuştu.