Düşman uçaklarının kaçış imkânı kalmayacak! GÖKBORA füzesi, KAAN ve KIZILELMA’ya entegre ediliyor
ROKETSAN, 185 kilometre menzile sahip katı yakıtlı ramjet motorlu GÖKBORA hava-hava füzesini ASELSAN üretimi AGRAS 3101/AA AESA arayıcı başlıkla donatarak milli muharip uçak KAAN ve insansız savaş uçağı KIZILELMA'ya entegre ediyor. Uçuş boyunca itki üreterek terminal safhada yüksek enerjiyi koruyan ve katlanabilir kanatçıkları sayesinde iç silah istasyonlarında radar izini bozmadan taşınabilen füze, elektronik karıştırmaya karşı yüksek direnç sunuyor.