Bu gelişme, Türkiye'nin Meteor sınıfında yerli bir uzmen menzilli hava-hava füzesi kazandığını ve bu füzeyi hem bemansız hem de insansız platformlarda iç istasyondan operasyonel hale getirerek ilk vuruş avantajını artırdığını gösteriyor. F-16 entegrasyonu ile mevcut filonun yeteneği de 2031 hedefiyle uzatılıyor.