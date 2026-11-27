Maçın Gürcistan'da oynanma sebebini açıklayan Hacıosmanoğlu, "İsrail bebek katili, UEFA toplantılarında söyledim. Bunların futboldan atılması gerektiğini de çok kez dile getirdim. Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye’ye biz istemiyoruz. Beşiktaş, İstanbul’da oynamak isteseydi, UEFA buna izin verirdi'' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan ve skandalların gölgesinde Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Temsilcimizi tebrik eden Hacıosmanoğlu, maçın tarafsız sahada oynanma sürecinden tribün olaylarına kadar pek çok konuda net mesajlar verdi. Sözlerine maçta polis müdahalesine maruz kalan siyah-beyazlı taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Hacıosmanoğlu, "Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun.