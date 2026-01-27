  • İSTANBUL
Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!
Giriş Tarihi:

Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketimi Desteği ile ilgili rakamları paylaştı...

Foto - Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni, 2023'te düzenli sosyal yardımlar kapsamına alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsattı.

Foto - Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması ve doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi gerektiğini belirten Göktaş, ikamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliğinin bulunması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerinin de sağlanması gerektiğini ifade etti.

Foto - Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!

Göktaş, vatandaşların yardım programından her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapmaksızın ikamet ettikleri haneye ait faturalarını ödeme birimlerine ibraz etmek suretiyle ikamet ettikleri il için belirlenen tahsisat tutarından düzenli olarak yararlanabildiğini aktardı.

Foto - Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!

Destek programı kapsamında ödeme tutarlarının sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değiştiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

Foto - Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!

"2025 yılında geçerli olan destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olacak şekilde ve yıl içinde ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir ödeme yapılacak şekilde uygulanıyor. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 2025 yılında toplam 721 bin 7 hak sahibi için 1 milyar 320 milyon lira destek verdik. 2026 yılı ocak dönemi ödemesinde ise 485 bin 552 hak sahibine 288 milyon 547 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiğimiz Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde toplamda 1,6 milyar lira ödeme yapmış olduk."

Foto - Bakanlık rakamı açıkladı: Devletten vatandaşa dev doğal gaz desteği!

