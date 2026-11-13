  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sığınmacılar için apar topar düğmeye basıldı! Bunu yapanlar anında kapı dışarı ediliyor Türkiye ile nükleer anlaşma yapan ülkenin başkenti vuruldu! İHA'lar peş peşe havalandı Helikopter kazasında yüreğimiz yanmıştı! Şehitlerimizin memleketleri belli oldu Hiç kimse bunu beklemiyordu! Tam 2,7 milyon müşterisi olan banka apar topar satışa çıkarıldı Galatasaray, yıldız ismini gönderiyor! Dört talibi birden var: Paraya para demeyecekler Her şeyden kaçtılar, “AVCI”dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı Akaryakıta bir indirim daha geliyor! Israrla kullanmaması olay olmuştu! Haluk Bilginer’e eski eşi Zuhal Olcay’dan manidar “Türk” göndermesi Hürmüz Boğazı’nda tanker katliamına Türk kalkanı! ASELSAN sivil gemileri böyle koruyacak Koç Holding'in başına talih kuşu kondu: Otokar'la anlaştılar
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Her şeyden kaçtılar, "AVCI"dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her şeyden kaçtılar, “AVCI”dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

İstanbul merkezli 42 ilde yetkisiz erişim yoluyla kişisel bilgileri ele geçirenlere yönelik operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Her şeyden kaçtılar, "AVCI"dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Çalışmalarda yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı bildirildi.

#2
Foto - Her şeyden kaçtılar, "AVCI"dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine çalışma başlattı.

#3
Foto - Her şeyden kaçtılar, "AVCI"dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkardı.

#4
Foto - Her şeyden kaçtılar, "AVCI"dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

#5
Foto - Her şeyden kaçtılar, "AVCI"dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Operasyonda yakalanan 79 şüpheli gözaltına alındı.

#6
Foto - Her şeyden kaçtılar, "AVCI"dan kaçamadılar! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Beyazid

Bu avcı denilen alet bu milletten 300 milyar çalınırken yokmuydu bu alet bu fon hırsızlarını yakalayamamismi
TÜM YORUMLARA GİT
Tüm İstanbul'a 'cumartesi günü aracınızı dışarıya park etmeyin' çağrısı!
Yerel

Tüm İstanbul'a 'cumartesi günü aracınızı dışarıya park etmeyin' çağrısı!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki sürücülere hafta sonu için önemli uyarılarda bulunuldu. Uzmanlar, cumartesi ve pazar günleri ..
Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı
Gündem

Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı

Konya'da evlerinde 23 yıllık öğretmen eşiyle tartışan astsubay, arkasını döndüğünde sırtından bıçaklandı. Ciğeri sönen ve durumu ağır olan a..
Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı
Gündem

Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı

Çanakkale İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda 10 Kasım nedeniyle kemalist tören yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tar..
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, saray..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi
Siyaset

Bakan Göktaş’ın elini havada bırakan o ismin sicili kabarık! Yeni Partili Kaya; ahlaksız, sapkın ve hırsızların destekçisi

Bütçe görüşmeleri öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın uzattığı eli havada bırakarak büyük saygısızlığa imza ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23