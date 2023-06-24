2023-06-24 19:49:12 Sürü İHA BUMİN kendini kanıtladı
Türkiye'nin sürü İHA projesi olan STM BUMİN, Haydar Aliyev Tatbikatı'nda kendini gösterdi.
Türkiye'nin sürü İHA projesi olan STM BUMİN, Haydar Aliyev Tatbikatı'nda kendini gösterdi.
Türkiye’nin savunma sanayinde yerlileşme hareketi kapsamında geliştirilen BUMİN Sürü Drone Operasyonu Projesi kendisini göstermeye başladı. Haydar Aliyev Tatbikatı’na katılan BUMİN Sürü Drone Operasyonu Projesi, tatbikat kapsamındaki görevleri ile kendilerini kanıtladı. İşte Haydar Aliyev Tatbikatı ve sürü İHA projesi BUMİN hakkında detaylar…
STM tarafından geliştirilen BUMİN projesi aslında bir sürü halinde dolaşan İHA’ların (drone) birlikte görev yapmalarını sağlıyor. Bir leylek sürüsü düşünün. Kendi aralarında yine kendilerine özgü bir şekilde grupça uçuş yapan leylekler çok uzak mesafelere göç ederler ve sürüde herhangi birini arkada bırakmadan hedeflerine varırlar.
Bu sürülerde her bir leylek bir göreve sahiptir ve herkes görevini yerine getirir. Sürü İHA projesi de aslında bu şekilde hareket etmekte. Birlikte düşünen ve birlikte hareket eden droneler verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirleri.
Haydar Aliyev tatbikatında ise STM’nin KARGU droneları sürü şeklinde çalıştılar. 6 KARGU İHA havalandı ve görevleri yerine getirdi.
6 KARGU, BUMİN projesi kapsamında belirtilen şekilde çalışarak belirtilen hedef ve bölgeleri en uygun şekilde imha ettiler. Bahsi geçen KARGU İHA’lar kendi aralarında iletişime geçebiliyor, planlama yapabilir ve birlikte saldırı düzenleyebiliyorlar. Ayrıca BUMİN projesi ile İHA’lar derin öğrenme tabanlı bilgisayarlı görü teknikleriyle gerçek zamanlı nesne tespiti, teşhisi ve takibi gibi gelişmiş işlevleri yerine getiriyorlar.
-Sürü Drone Operasyonu Projesi (BUMİN) özellikleri!- Merkezi/Dağıtık Haberleşme Altyapısı İHA’lar Arası Haberleşme Formasyon Kabiliyeti
Hedef Belirleme ve Önceliklendirme Hedef Paylaşımı Algıla & Sakın Kabiliyeti Rotasyon Kabiliyeti Sürü Saldırısı Güdüm Kabiliyeti
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