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Spor
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Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!

Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk yolcusu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmayan milli futbolcuya veda etmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın üzerini çizdi. Milli futbolcu ayrılık için geri sayıma geçti.

#2
Foto - Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da ara transfer döneminde ilk yolcu Kaan Ayhan.

#3
Foto - Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen deneyimli futbolcuyla yollar ayrılacak.

#4
Foto - Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!

Haberde, 2028'e kadar sözleşmesi olan futbolcuya gelecek olan tekliflerin değerlendirileceği, gerekilirse Kaan Ayhan'ın bonservisinden çıkılacağı aktarıldı.

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