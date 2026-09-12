Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu: Okan Buruk onu sildi!
Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk yolcusu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmayan milli futbolcuya veda etmeye hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk yolcusu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmayan milli futbolcuya veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın üzerini çizdi. Milli futbolcu ayrılık için geri sayıma geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'da ara transfer döneminde ilk yolcu Kaan Ayhan.
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen deneyimli futbolcuyla yollar ayrılacak.
Haberde, 2028'e kadar sözleşmesi olan futbolcuya gelecek olan tekliflerin değerlendirileceği, gerekilirse Kaan Ayhan'ın bonservisinden çıkılacağı aktarıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23