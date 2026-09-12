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Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

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Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

Tüketicilerin kartlı ödemelerde yıllardır karşı karşıya kaldığı illegal komisyon ve "hizmet bedeli" dayatmasına karşı ticaret ve hukuk dünyasından tarihi bir hamle geldi. Marketlerden restoranlara, esnaftan taksilere kadar geniş bir yelpazede uygulanan ve ürün fiyatının üzerine haksızca eklenen kart farkı soygunu için adli ve idari yaptırımlar kesinleşti. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereğince kartla ödemede ek ücret talep edilmesinin açıkça suç teşkil ettiğini vurgulayan yetkililer, usulsüzlük yapan işletmelere ağır cezalar kesileceğini ilan etti.

#1
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

Kredi veya banka kartı ile alışveriş yaparken, pek çok işletmenin POS maliyetlerini bahane ederek tüketiciden gizlice veya açıkça tahsil ettiği illegal ücretlere ‘dur’ deniliyor.

#2
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

Taksilerden restoranlara, marketlerden esnafa kadar pek çok işletmenin POS maliyetlerini bahane ederek tüketiciden gizlice veya açıkça tahsil ettiği yüzde 12’ye varan illegal ek ücretlere karşı yasal fren devreye girdi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKON) tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla, yasalara aykırı şekilde komisyon ödemek zorunda bırakılan vatandaşların paralarını yasal faiziyle geri alabileceği kesinleşti.

#3
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

HAKSIZ FARKLAR İADE EDİLECEK: Yasal olarak ek ücret almak kesinlikle yasak olurken, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca, üye iş yerlerinin kartla ödeme yapan müşterilerden "hizmet bedeli" veya "kart farkı" adı altında ek ücret talep etmesi doğrudan kanuna aykırı olarak biliniyor. İşletmeler artan girdi maliyetlerini ürünün etiket fiyatına yansıtabilir ancak sadece ödeme yönteminden ötürü müşteriye ayrı bir fatura çıkaramaz.

#4
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

KURALA UYMAYAN İŞLETMEYE AĞIR YASAL CEZA: Tüketiciden haksız komisyon aldığı tespit edilen işletmelerin bankalarla olan üye iş yeri sözleşmeleri doğrudan feshedilecek. Sözleşmesi iptal edilen esnaf ve işletmeler, tam 1 yıl boyunca hiçbir bankayla yeniden POS sözleşmesi yapamayacak ve kart kabul edemeyecek.

#5
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

TAKSİLERDE "POS ÇEKMİYOR" BAHANELERİ TARİH OLUYOR: Özellikle taksilerde uygulanan haksız komisyon kesintilerini bitirecek olan entegre "Taksi Mali Cihazı" zorunluluğu için takvim güncellendi. GİB tarafından yapılan son düzenlemeyle taksiler için geçiş süresi 16 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra manuel tutar girerek komisyon yansıtma devri tamamen kapanacak.

#6
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

ÖDENEN PARALAR NASIL GERİ ALINIR? Geçmişe dönük olarak ya da güncel alışverişlerinde kredi kartı/banka kartı farkı ödemek zorunda kalan vatandaşlar şu adımları izleyerek paralarını kurtarabilir:

#7
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

1. Delilleri Saklayın: Alışveriş sonrasında size verilen hesap fişi, fatura ve banka pos slipini mutlaka saklayın. Fişin üzerinde "kart farkı" veya "hizmet bedeli" yazması ya da ürün etiket fiyatıyla pos tutarının uyuşmaması en büyük delildir.

#8
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

2. e-Devlet Üzerinden Başvurun: Tüketiciler, adliyeye gitmeye gerek kalmadan e-Devlet Tüketici Hakem Heyeti (TÜBİS) ekranı üzerinden ücretsiz ve pratik bir şekilde online başvuru yapabilirler.

#9
Foto - Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

3. Faiziyle İade Alın: Hakem heyetlerinin incelemesinin ardından, haksız olarak tahsil edilen komisyon tutarları, ilgili işletmeden yasal faiziyle birlikte tahsil edilerek tüketicinin hesabına kuruşu kuruşuna iade edilir.

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