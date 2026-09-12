Kredi kartında komisyon ve kart farkı oyununa son: Bundan sonra geri alınabilecek

Tüketicilerin kartlı ödemelerde yıllardır karşı karşıya kaldığı illegal komisyon ve "hizmet bedeli" dayatmasına karşı ticaret ve hukuk dünyasından tarihi bir hamle geldi. Marketlerden restoranlara, esnaftan taksilere kadar geniş bir yelpazede uygulanan ve ürün fiyatının üzerine haksızca eklenen kart farkı soygunu için adli ve idari yaptırımlar kesinleşti. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereğince kartla ödemede ek ücret talep edilmesinin açıkça suç teşkil ettiğini vurgulayan yetkililer, usulsüzlük yapan işletmelere ağır cezalar kesileceğini ilan etti.