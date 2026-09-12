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Soğuklar bastı, yün yorganlar çıktı: Yorgancıların kış mesaisi hızlandı

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IHA Giriş Tarihi:

Soğuklar bastı, yün yorganlar çıktı: Yorgancıların kış mesaisi hızlandı

Sivas'ta havalar soğuyunca yüzler yeniden yün yorgana döndü. Hem sağlıklı hem sıcacık tutan yün yorganlar için yorgancıların kış hazırlığı tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - Soğuklar bastı, yün yorganlar çıktı: Yorgancıların kış mesaisi hızlandı

Kış aylarında Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi olan Sivas'ta gece hava sıcaklığı hissedilir derecede düşmeye başladı. Havanın soğumasıyla birlikte yün yorganlara dönüş başladı. Yazın gelmesiyle birlikte temizlenerek yıkanan yün yorganların hazırlanma süreci tekrar başladı.

#2
Foto - Soğuklar bastı, yün yorganlar çıktı: Yorgancıların kış mesaisi hızlandı

Vücut ısısını dengeleyen, hava geçirgenliği yüksek doğal bir malzeme olmasıyla kış aylarında insan vücudunu sıcak tutarken terlemeyi de önleyen yün; romatizma, bel ve diz ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin özellikle kış aylarında yün yorganları tercih etmelerine neden oluyor.

#3
Foto - Soğuklar bastı, yün yorganlar çıktı: Yorgancıların kış mesaisi hızlandı

DOKTORLAR BİLE YÜN YORGAN KULLANMAK GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR: Yün yorganların hazırlık sürecini anlatan Aysel Ateş, "Yorgan sırıma ebeveynlerimden kalan bir meslek. Annem ve kayınvalidem yorgancıydı bende onlardan öğrenerek mesleğe devam ediyorum. 20 yıldır yorgan sırıyorum. Yün yorganın A vitamini sağladığı için faydalı olduğu söyleniyor. O yüzden herkes yün yorgan yaptırıyor.

#4
Foto - Soğuklar bastı, yün yorganlar çıktı: Yorgancıların kış mesaisi hızlandı

Şimdi yaşlandığım için günde 1 tane yapabiliyorum. İlk yıllarda günde 3-4 yorgan sırıyordum. Yurtdışına, şehir dışına da çalışıyorum oralardan gelen vatandaşlarda yorgan sırıması yaptırıyor. İlk olarak yünleri soda ve yumuşatıcı ile ıslatıyorum. Bir gün beklettikten sonra suyunu sıkmak için tokaçlıyorum. Ertesi günde sabah kalkıp kurutarak çırpıyorum en son aşamada da sırıyarak kullanıma hazırlıyorum. Bu tüm işlemler toplam 4-5 gün sürüyor. Elyaf yorganları hiç tavsiye etmiyorum. Doktorlar bile yün yorgan kullanmak gerektiğini söylüyor" dedi.

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