Soğuklar bastı, yün yorganlar çıktı: Yorgancıların kış mesaisi hızlandı

Şimdi yaşlandığım için günde 1 tane yapabiliyorum. İlk yıllarda günde 3-4 yorgan sırıyordum. Yurtdışına, şehir dışına da çalışıyorum oralardan gelen vatandaşlarda yorgan sırıması yaptırıyor. İlk olarak yünleri soda ve yumuşatıcı ile ıslatıyorum. Bir gün beklettikten sonra suyunu sıkmak için tokaçlıyorum. Ertesi günde sabah kalkıp kurutarak çırpıyorum en son aşamada da sırıyarak kullanıma hazırlıyorum. Bu tüm işlemler toplam 4-5 gün sürüyor. Elyaf yorganları hiç tavsiye etmiyorum. Doktorlar bile yün yorgan kullanmak gerektiğini söylüyor" dedi.