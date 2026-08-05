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Ekonomi
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SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

Milyonlarca emeklinin gözü yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verilerine ve ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrilirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentileri ve ikinci altı aya ait öngörülen yüzde 9,72'lik enflasyon farkı üzerinden hesaplamalar yapan Yılmaz, en düşük emekli maaşının ulaşacağı muhtemel rakamları paylaştı. Ağustos ayında yapılması beklenen geçmiş dönem fark ödemelerinin ardından, milyonlar yeni yıl zam senaryolarını yakından takip ediyor.

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Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının daha farkını pek çok emekli alamadı. Farkların ağustos ayında yapılması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin gözü yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verilerinde ve Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi.

#2
Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Emin Yılmaz, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı yayında enflasyon beklentilerini ve bu oranların emekli maaşlarına olası etkilerini detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Yılmaz'ın hesaplamalarına göre, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda hazine destekli en düşük emekli maaşının 25 bin 841 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor. Yılmaz'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

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Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

"Aylık bazda ikinci dönemin ilk verisi şu an için İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) kesinleşti ve bu rakam yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 1,68, Anadolu Ajansı'nın tahmini ise yüzde 1,82 oldu. Burada Merkez Bankası anketinin TÜİK verilerine daha yakın olacağını tahmin ediyorum ve hesaplamalarımızı yüzde 1,68 üzerinden yapabileceğimizi söyleyebilirim."

#4
Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

Önümüzdeki üç aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda enflasyonun yüzde 5,23 seviyelerinde olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, asıl merak edilen yıl sonu rakamları için şu hesaplamayı paylaştı.

#5
Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

2026 yıl sonu için piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak değerlendiriliyor.

#6
Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

İlk 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 17,76 çıktığı göz önüne alındığında, bu rakam yıllık beklentiden soyutlandığında ikinci 6 ay için yüzde 9,72'lik bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor.

#7
Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

Emin Yılmaz, ortaya çıkan bu yüzde 9,72'lik enflasyon farkı beklentisinin mevcut emekli maaşlarına nasıl yansıyacağını da rakamlarla açıkladı.

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Foto - SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı

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Yorumlar

DOĞRUCU DAVUT

BU millet nezaman bukadar paragöz oldu.Temmuz ayı enflasyon açıklanır açıklanmaz,önümüzdeki 5 aylık enflasyon ortada yokken maaş zammı hesabı yapıyorsunuz.

Yapmayın

sanki 10-20bin zam olacakmış gibi haber yapılıyor.. sonra uyanıklara zam bahanesi oluyor..
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