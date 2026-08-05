SGK uzmanı tek tek hesaplayıp net rakam verdi! İşte emeklinin ocak maaş zammı
Milyonlarca emeklinin gözü yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verilerine ve ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrilirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentileri ve ikinci altı aya ait öngörülen yüzde 9,72'lik enflasyon farkı üzerinden hesaplamalar yapan Yılmaz, en düşük emekli maaşının ulaşacağı muhtemel rakamları paylaştı. Ağustos ayında yapılması beklenen geçmiş dönem fark ödemelerinin ardından, milyonlar yeni yıl zam senaryolarını yakından takip ediyor.