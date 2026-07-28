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Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

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Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi.

#1
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan habere göre, Lazkiye kırsalının kuzeyinde yer alan Kabina köyü ve Hama kırsalındaki Deyr el-Akrad yakınlarında önceden yerleştirilen bir kara mayını infilak etti.

#2
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Mayınların patlaması sonucu Lazkiye kırsalında 1 askerin yaşamını yitirdiği, 1 askerin yaralandığı, Hama kırsalında ise 1 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

#3
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan 2026 Uluslararası Mayın Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, Mart 2011 ile Nisan 2026 arasında Suriye'de kara mayınları ve misket bombası kalıntılarının neden olduğu patlamalarda en az 3 bin 799 sivilin yaşamını yitirdiğini belgeledi.

#4
Foto - Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden siviller arasında 1000 çocuk ile 377 kadının bulunduğu kaydedildi. Raporda ayrıca, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden Nisan 2026'ya kadar, aralarında 65 çocuk ve 29 kadının bulunduğu 329 sivilin kara mayınları ve misket bombası kalıntılarının neden olduğu patlamalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

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