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ABD askeri üssünde fosfor paniği

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AA Giriş Tarihi:

ABD askeri üssünde fosfor paniği

Asya ülkesi Güney Kore'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üste beyaz fosfor sızıntısı yaşandı.

#1
Foto - ABD askeri üssünde fosfor paniği

Yonhap ajansının haberine göre Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde saat 17.00 civarında beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi. Sızıntının saptanması sonrası üs çevresindeki sivillere yönelik "geçici olarak güvenli bir yere gidilmesini kapsayan" tahliye emri verildi.

#2
Foto - ABD askeri üssünde fosfor paniği

Askeri üs içinde dekontaminasyon çalışmaları yapıldı. Üssün 300 ila 500 metre çevresinde kolluk kuvvetleri araçları kullanılarak güvenlik kordonu oluşturuldu, yayalar engellendi ve trafikteki araçların güzergahları değiştirildi.

#3
Foto - ABD askeri üssünde fosfor paniği

ABD Ordusundan yapılan açıklamada "bir kaza ve aşırı ihtiyat nedeniyle" üssün çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğu ve konunun titizlikle ele alındığı belirtildi. Beyaz fosfor, yangın çıkarıcı mühimmat ve duman bombalarında kullanılan bir kimyasal madde olarak biliniyor.

#4
Foto - ABD askeri üssünde fosfor paniği

Ateşlendiğinde son derece yüksek sıcaklıklarda yanan beyaz fosfor, binaları ateşe verebilir ve insan etini kemiğe kadar yakabiliyor.

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