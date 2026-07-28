Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

TCK 244. madde kapsamında suç duyurusu: Yaşanan hesap çalma işleminin Türk Ceza Kanunu'nun 244. maddesine doğrudan aykırı olduğunu belirtiyor. CHP, "bilişim sistemini veya verileri engelleme, bozma, yok etme ya da değiştirme" suçlaması üzerinden dosya hazırlayarak, ihlali gerçekleştiren Yeni Parti sorumluları hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması için adli makamlara başvuracak. Skandalın yalnızca İstanbul teşkilatıyla sınırlı kalmadığı, krizin çok daha geniş bir alana yayıldığı da yine iddialar arasında yer alıyor. Yeni Parti'nin ana resmi X adresinin de 2015 yılından bu yana kullanımda olan CHP TBMM Grubu hesabının dönüştürülmesiyle elde edildiği belirlendi. Söz konusu ana hesapta Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönem paylaşımları halen yer alırken, Türkiye genelindeki pek çok il ve ilçe teşkilatına ait sosyal medya hesaplarında da benzer sistematik el değiştirmelerin gerçekleştirildiği iddia ediliyor.