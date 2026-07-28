Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı
CHP'den şutlanıp siyasete "Yeni Parti" adıyla giren Özgür Özel ve avaneleri hırsızlıkta sınır tanımıyor. Parti kurduktan sonra CHP’nin makam araçlarını kullanan bu grup, şimdi de kurumsal hesaplara çökerek CHP'nin 325 bin takipçili resmi X sayfalarını gasp etti. CHP yönetimi; Özgür Özel ve avanelerinin gerçekleştirdiği bu eylemi Türk Ceza Kanunu'nun 244. maddesi kapsamında "bilişim sistemini bozma, verileri engelleme ve ele geçirme" suçu olarak değerlendirerek failler hakkında geniş çaplı adli süreç başlattı.