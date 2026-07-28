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Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

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Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

CHP'den şutlanıp siyasete "Yeni Parti" adıyla giren Özgür Özel ve avaneleri hırsızlıkta sınır tanımıyor. Parti kurduktan sonra CHP’nin makam araçlarını kullanan bu grup, şimdi de kurumsal hesaplara çökerek CHP'nin 325 bin takipçili resmi X sayfalarını gasp etti. CHP yönetimi; Özgür Özel ve avanelerinin gerçekleştirdiği bu eylemi Türk Ceza Kanunu'nun 244. maddesi kapsamında "bilişim sistemini bozma, verileri engelleme ve ele geçirme" suçu olarak değerlendirerek failler hakkında geniş çaplı adli süreç başlattı.

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#1
Foto - Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

Yeni Parti adıyla parti kuran Özgür Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarına çöktü. 325 bini aşkın takipçili İstanbul İl Başkanlığı ve TBMM Grubu’na ait resmi X hesaplarını korsan yöntemlerle ele geçirip isimlerini değiştiren Yeni Parti’nin bu dijital hırsızlığı üzerine harekete geçen CHP yönetimi, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki bilişim suçlarından suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

Yeni Parti ile CHP arasında benzeri görülmemiş bir kriz patlak verdi. CHP'nin 325 bini aşkın takipçisi bulunan İstanbul İl Başkanlığı ve TBMM Grubu'na ait resmi X hesaplarının, Yeni Parti tarafından izinsiz bir şekilde devralınarak isimlerinin değiştirildiği iddia edildi. Geçmiş dönem siyasi paylaşımların halen durduğu hesaplara yönelik bu müdahale sonrası harekete geçen CHP yönetimi, olayı "bilişim sistemine müdahale" olarak değerlendirerek sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında hukuki süreç başlatmak için düğmeye bastı.

#3
Foto - Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin siyaset sahnesine çıkışıyla birlikte, sosyal medya platformlarında çarpıcı bir kriz patlak verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ile CHP TBMM Grubu'na ait resmi X (Twitter) hesaplarının, Yeni Parti tarafından devralınarak isimlerinin değiştirildiği iddia edildi. Kurumsal hesapların izinsiz kullanımı üzerine harekete geçen CHP, bilişim sistemine müdahale suçlamasıyla geniş çaplı bir yargı sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

CHP İstanbul hesabına 'Yeni Parti' imzası: Krizin merkezinde, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 325 binin üzerinde takipçiye sahip resmi hesabı yer alıyor. Söz konusu hesabın devralınarak kullanıcı adının "YENİ Parti İstanbul" şeklinde güncellendiği tespit edildi. Yapılan isim değişikliğine rağmen sayfanın geçmiş gönderilerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait siyasi paylaşımların silinmeden durması dikkat çekti.

#5
Foto - Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

Hukuki süreç başlıyor: İddiaya göre; sosyal medyada yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi, dijital varlıklarının iadesi için yasal yollara başvurma kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in öncülüğünde yürütülecek hukuki işlemlerle birlikte, görevden ayrılan eski yönetimlerin uhdesinde kalan resmi hesapların izinsiz olarak dönüştürülmesi "bilişim suçları" çatısı altında değerlendirilecek.

#6
Foto - Yeni Parti değil, hırsızlar çetesi: Özel ve avaneleri CHP’nin hesaplarını çaldı

TCK 244. madde kapsamında suç duyurusu: Yaşanan hesap çalma işleminin Türk Ceza Kanunu'nun 244. maddesine doğrudan aykırı olduğunu belirtiyor. CHP, "bilişim sistemini veya verileri engelleme, bozma, yok etme ya da değiştirme" suçlaması üzerinden dosya hazırlayarak, ihlali gerçekleştiren Yeni Parti sorumluları hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması için adli makamlara başvuracak. Skandalın yalnızca İstanbul teşkilatıyla sınırlı kalmadığı, krizin çok daha geniş bir alana yayıldığı da yine iddialar arasında yer alıyor. Yeni Parti'nin ana resmi X adresinin de 2015 yılından bu yana kullanımda olan CHP TBMM Grubu hesabının dönüştürülmesiyle elde edildiği belirlendi. Söz konusu ana hesapta Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönem paylaşımları halen yer alırken, Türkiye genelindeki pek çok il ve ilçe teşkilatına ait sosyal medya hesaplarında da benzer sistematik el değiştirmelerin gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

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Yorumlar

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