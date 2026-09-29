Suriye'de önemli misafir

Şeybani, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da gündeme getirerek, bu saldırıların "iyileşme sürecindeki" Suriye'yi hedef aldığını ve Avrupa'nın yalnızca endişe açıklamalarıyla yetinmemesi gerektiğini söyledi. AB'den bu konuda "kararlı bir tutum" beklediklerini belirten Şeybani, AB Dışişleri Konseyinin İsrail'in saldırılarını açık şekilde tanımlamasını ve İsrail güçlerinin 8 Aralık 2014 hatlarına çekilmesini talep etmesini istedi. Şeybani ayrıca, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının AB'nin Siyasi ve Güvenlik Komitesinin gündemine açıkça alınması çağrısında bulundu. Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şeybani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararının Golan'ın ilhakını "geçersiz ve hükümsüz" kabul ettiğini söyledi. AB'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini reddeden tutumunu takdir ettiklerini belirten Şeybani, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı olduklarını ve AB'den BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) görev süresinin yenilenmesine destek vermesini beklediklerini kaydetti. Şeybani, "Ortaklarımızdan talebimiz basit ve doğrudan. Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi; uluslararası hukukun söylediğini söyleyin." ifadelerini kullandı.