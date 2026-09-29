Uzmanlardan uyarı...Dakikalar içinde kırışıklıkları çare olmuyor: Cilt bakımında ürün bombardımanına dikkat!

Güneş koruyucular ne sıklıkta nasıl yenilenmeli ve hangi SPF değerinin altına düşülmemeli? "Sabah bir defa güneş kremi sürdüm, gün boyu bana yeter" düşüncesi doğru mu? Sabah güneş koruyucu uygulamak çok önemli. Ancak özellikle uzun süre dışarıda kalınan günlerde, sabah yapılan tek bir uygulamanın gün boyu aynı korumayı sürdüreceğini düşünmek doğru değil. Terleme gibi faktörler güneş koruyucunun etkinliğini azaltabileceği için gün içinde uygulamanın yenilenmesi gerekiyor. Günlük kullanımda geniş spektrumlu, yani hem UVA hem UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan bir ürün tercih edilmeli; açık havada uzun süre kalınacaksa SPF 50 koruma daha doğru bir tercih olur. Güneş koruyucu dışarı çıkmadan önce yeterli miktarda uygulanmalı ve açık havada kalındığında yaklaşık iki saatte bir yenilenmeli. Şapka, güneş gözlüğü ve gölgede kalmak gibi fiziksel korunma yöntemlerini de güneş kreminin tamamlayıcısı olarak görmek gerekiyor. Güneşten korunma sadece cilt lekeleri açısından değil, kolajen kaybını ve yaşlanma etkilerini azaltmak açısından da önemli. Bu nedenle havaların serinlemesi, güneş koruyucuyu bakım rutininden çıkarmak için bir neden olmamalı. Sonbahar döneminde sağlıklı bir cilt ve saça sahip olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Cildi hem içten hem dıştan beslemek gerektiğini artık biliyoruz; tavsiyeleriniz nelerdir? Cilt bakımı rutininde neler olmalı? Cildin sağlığı sadece sürdüğümüz ürünlerden ibaret değil. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli protein alımı, sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme düzeni, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve sigaradan uzak durmak cilt sağlığını destekliyor. Cilt bakımında ise çok sayıda üründen oluşan karmaşık rutinler yerine temel adımlara odaklanmak daha doğru. Nazik bir temizleyici, cilt tipine uygun ve bariyeri destekleyen bir nemlendirici ile güneş koruyucu temel rutini oluşturabilir. Spesifik bir cilt problemi varsa buna uygun aktifler daha sonra eklenebilir. Saç bakımında da yaz mevsiminin ardından güneş, deniz ve havuz gibi etkenlerin yarattığı kuruluk ve yıpranma sonrasında saç derisini tahriş edecek aşırı ve agresif temizlemeden kaçınmak ve saçın ihtiyacına göre nem desteği sağlamak önemli. "RUTİNİ GEREKSİZ YERE KARMAŞIKLAŞTIRMAYIN" Sonbaharda cilt bakımında en önemli mesajım şu olur; Cildin ihtiyacını dinleyin ve rutini gereksiz yere karmaşıklaştırmayın. Her yeni ürünü veya aktif içeriği rutinimize eklemek zorunda değiliz. Cilt sağlığında süreklilik, ürün sayısından daha önemli. İyi bir bakım rutini aslında oldukça sade olabilir; nazikçe temizleyin, bariyeri destekleyin, ihtiyaca göre nemlendirin ve güneşten düzenli olarak korunun. Cildinizde geçmeyen kızarıklık, yeni gelişen veya değişen bir leke, iyileşmeyen yara ya da benlerde değişiklik fark ederseniz bunu sadece kozmetik bir problem olarak değerlendirmeyip dermatoloji hekimine başvurun.