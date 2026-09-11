Enerji fiyatlarındaki artış Almanı vurdu Almanya yüksek enflasyon ile tanıştı
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda yüzde 2,3, temmuzda ise yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları, ağustosta bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken, Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.