Enerji fiyatlarındaki artış Almanı vurdu Almanya yüksek enflasyon ile tanıştı

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustosta yüksek enerji fiyatlarının enflasyonun ana itici gücü olmaya devam ettiğini belirterek, "Özellikle İran'daki savaşın etkisiyle tırmanan enerji maliyetleri, akaryakıt fiyatlarında kendisini çok net bir şekilde hissettirdi." ifadesini kullandı. ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de "Enflasyon Almanya'ya geri döndü." uyarısında bulunarak, kısa vadede bir rahatlama beklenmediğini vurguladı. Almanya'da enerji ürünleri fiyatları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış kaydetti. Böylece enerji enflasyonunda Şubat 2023'ten (yüzde 19,1) bu yana en büyük yıllık artış yaşandı.